Під час виконання бойового завдання загинула військовослужбовиця Стрийського батальйону ТрО ЗСУ Оксана Демчук. ФОТО
У боях за Україну загинула військовослужбовиця Стрийського батальйону ТрО ЗСУ Оксана Демчук (подруга Гуцулка).
Про це йдеться у повідомленні Стрийського батальйону ТрО ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Під час виконання бойового завдання загинула Оксана Демчук, Подруга "Гуцулка" 20.10.1988 р.н.
Народилася в селі Подорожнє Стрийського району.
Неймовірна жінка, відважний воїн, якого важко зустріти у житті. Добра, порядна, ввічлива. На війні від неї завжди віяло впевненістю, вірою та позитивом.
"Весь воєнкомат збігся дивитися, що дівчина прийшла і хоче служити" - розказувала Оксана.
Ніколи не любила поблажок та привілеїв, як "для жінки". Нарівні з чоловіками чергувала на бойових позиціях та облаштовувала їх .
Без сестри залишилось троє братів та ще одна сестра", - йдеться у повідомленні.
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