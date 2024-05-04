Під час виконання бойового завдання загинула військовослужбовиця Стрийського батальйону ТрО ЗСУ Оксана Демчук. ФОТО

У боях за Україну загинула військовослужбовиця Стрийського батальйону ТрО ЗСУ Оксана Демчук (подруга Гуцулка).

Про це йдеться у повідомленні Стрийського батальйону ТрО ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час виконання бойового завдання загинула Оксана Демчук, Подруга "Гуцулка" 20.10.1988 р.н.

Народилася в селі Подорожнє Стрийського району.

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Неймовірна жінка, відважний воїн, якого важко зустріти у житті. Добра, порядна, ввічлива. На війні від неї завжди віяло впевненістю, вірою та позитивом.

"Весь воєнкомат збігся дивитися, що дівчина прийшла і хоче служити" - розказувала Оксана.

Ніколи не любила поблажок та привілеїв, як "для жінки". Нарівні з чоловіками чергувала на бойових позиціях та облаштовувала їх .

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Без сестри залишилось троє братів та ще одна сестра", - йдеться у повідомленні.



