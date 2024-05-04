Во время выполнения боевого задания погибла военнослужащая Стрыйского батальона ТрО ВСУ Оксана Демчук. ФОТО
В боях за Украину погибла военнослужащая Стрыйского батальона ТрО ВСУ Оксана Демчук (Гуцулка).
Об этом говорится в сообщении Стрыйского батальона ТрО ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Во время выполнения боевого задания погибла Оксана Демчук (Гуцулка) 20.10.1988 г.р.
Родилась в селе Подорожное Стрыйского района.
Невероятная женщина, отважный воин, которого трудно встретить в жизни. Добрая, порядочная, вежливая. На войне от нее всегда веяло уверенностью, верой и позитивом.
"Весь военкомат сбежался смотреть, что девушка пришла и хочет служить" - рассказывала Оксана.
Никогда не любила поблажек и привилегий, как "для женщины". Наравне с мужчинами дежурила на боевых позициях и обустраивала их.
Без сестры осталось трое братьев и еще одна сестра", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль