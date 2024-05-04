Во время выполнения боевого задания погибла военнослужащая Стрыйского батальона ТрО ВСУ Оксана Демчук. ФОТО

В боях за Украину погибла военнослужащая Стрыйского батальона ТрО ВСУ Оксана Демчук (Гуцулка).

Об этом говорится в сообщении Стрыйского батальона ТрО ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время выполнения боевого задания погибла Оксана Демчук (Гуцулка) 20.10.1988 г.р.

Родилась в селе Подорожное Стрыйского района.

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Невероятная женщина, отважный воин, которого трудно встретить в жизни. Добрая, порядочная, вежливая. На войне от нее всегда веяло уверенностью, верой и позитивом.

"Весь военкомат сбежался смотреть, что девушка пришла и хочет служить" - рассказывала Оксана.

Никогда не любила поблажек и привилегий, как "для женщины". Наравне с мужчинами дежурила на боевых позициях и обустраивала их.

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Без сестры осталось трое братьев и еще одна сестра", - говорится в сообщении.



