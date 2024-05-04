6 мая в Киеве на Майдане Незалежности состоится прощание с погибшим воином добровольческого подразделения "Санта", побратимом Эдом. ФОТО

6 мая в Киеве на Майдане Незалежности состоится прощание с погибшим воином добровольческого подразделения "Санта" побратимом Эдом. Похороны состоятся 7 мая в г. Шумск Тернопольской области.

Об этом сообщил командир добровольческого подразделения "Санта" Владимир Регеша, информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник, 6 мая, в 15:00 в Киеве на Майдане состоится прощание с нашим побратимом Эдом.

Похороны будут 7-го мая в г. Шумск Тернопольской области.

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Посреди празднования Пасхи найдите час своего времени, чтобы отдать последнюю дань уважения этому Человеку, который положил самое ценное - свою жизнь - за Украину.

Для нас всех это - безумная потеря.

Для меня - неописуемая боль.

Покойся с миром, братик", - говорится в сообщении.