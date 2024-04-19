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В Киеве простились с павшим воином Павлом Петриченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском соборе в Киеве прошло прощание с военным и активистом, бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Павлом Петриченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отдать дань памяти врина пришли более тысячи человек. Храм и площадь перед входом были заполнены теми, кто хотел проститься с Петриченко.

Автор фото и видео - Олег Богачук

Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання
Павло Петриченко прощання

Павла похоронят на Аскольдовой могиле в Киеве.

Павел Петриченко был участником Революции Достоинства, участвовал в акциях в защиту активиста Сергея Стерненко, был одним из основателей инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк".

В апреле 2022 года Павел вступил в ряды Сил обороны. Он был младшим сержантом, командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Имел награду "Залізний Хрест" от Валерия Залужного.

В конце марта 2024 года Павел Петриченко зарегистрировал петицию об ограничении работы онлайн-казино, чтобы уберечь украинских воинов от лудомании. Менее, чем за сутки петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Смотрите: Пам’яті полеглого аеророзвідника 59 ОМПБр Павла Петриченка

Павел погиб 15 апреля - за день до своего дня рождения. Ему должно было исполниться 32 года.

Автор: 

похороны (1528) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+21
Вічна пам'ять! Навіки Слава!
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19.04.2024 15:44
+18
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19.04.2024 15:45
+11
На жаль гинуть кращі ,а всяка мерзота "какая разница" продовжує бикувати.
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19.04.2024 16:33
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Нема слів.
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19.04.2024 15:35 Ответить
Вічна пам'ять! Навіки Слава!
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19.04.2024 15:44 Ответить
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19.04.2024 15:45 Ответить
Так ніхто і не відповів, як загинув, який позивний, чим краще за інших полеглих?
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19.04.2024 15:57 Ответить
Коменти видаляють. Шукайте в Х.
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19.04.2024 16:18 Ответить
В Гуглі "Петриченко порохоботи". "Петриченко про Марченко"
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19.04.2024 16:22 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

скільки вже полягло кращих !
хто залишиться ?
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19.04.2024 16:02 Ответить
Тут я б посперечалася.Вічна пам'ять воїну,який захищав Україну.Але саме він разом з А.Міхайловою обіцяв вішати порохоботів.
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19.04.2024 16:23 Ответить
молодим властиво робити помилки, вони хочуть всього і відразу
тому не вагаючись йдуть захищати всіх решту
я - порохобот, і я тужу за павшим захисником

тільки українці збираються тисячами коли ховають своїх Героїв, стають навколішки перед їхніми трунами

в нєдо-імпєрії такого ніколи не було і не буде
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19.04.2024 16:51 Ответить
Тільки вороги ділять наших громадян на ,, порохоботів"або зелених ,
бо ми всі украінці і краіна у нас одна , тому захищати мусимо всі гуртом
а не цапатися 🙁

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19.04.2024 18:26 Ответить
На жаль гинуть кращі ,а всяка мерзота "какая разница" продовжує бикувати.
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19.04.2024 16:33 Ответить
У квітні 2022 року Павло став до лав Сил оборони. Він був молодшим сержантом, командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Мав нагороду "Залізний Хрест" від Валерія Залужного.

Наприкінці березня 2024 року Павло Петриченко зареєстрував https://petition.president.gov.ua/petition/223008 петицію про обмеження роботи онлайн-казино, щоб вберегти українських воїнів від лудоманії. Менш ніж за добу петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів. Джерело:
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19.04.2024 17:32 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та співчуття родині Павла 😪😪😪
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19.04.2024 18:20 Ответить
А в таборі-санаторії для росполонених зараз вечеря: гречана каша з курячою котлетою,салат зі свіжої капусти з морквою,сирники зі сметаною,масло,чай (о 22-00 обов"язковий стакан кефіру на ніч,санаторний фельдшер особливо за цим слідкує). Після вечері культурна програма: перегляд марафону,щоденного виступу Зе-президента і чергової серії Сватів,росмовою. Потім особистий час і сон на чистих,хрустких простинях....
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19.04.2024 18:53 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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19.04.2024 18:57 Ответить
 
 