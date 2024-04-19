В Киеве простились с павшим воином Павлом Петриченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Михайловском соборе в Киеве прошло прощание с военным и активистом, бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Павлом Петриченко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отдать дань памяти врина пришли более тысячи человек. Храм и площадь перед входом были заполнены теми, кто хотел проститься с Петриченко.
Автор фото и видео - Олег Богачук
Павла похоронят на Аскольдовой могиле в Киеве.
Павел Петриченко был участником Революции Достоинства, участвовал в акциях в защиту активиста Сергея Стерненко, был одним из основателей инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк".
В апреле 2022 года Павел вступил в ряды Сил обороны. Он был младшим сержантом, командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Имел награду "Залізний Хрест" от Валерия Залужного.
В конце марта 2024 года Павел Петриченко зарегистрировал петицию об ограничении работы онлайн-казино, чтобы уберечь украинских воинов от лудомании. Менее, чем за сутки петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей.
Павел погиб 15 апреля - за день до своего дня рождения. Ему должно было исполниться 32 года.
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Герою Слава !
співчуття рідним...
скільки вже полягло кращих !
хто залишиться ?
тому не вагаючись йдуть захищати всіх решту
я - порохобот, і я тужу за павшим захисником
тільки українці збираються тисячами коли ховають своїх Героїв, стають навколішки перед їхніми трунами
в нєдо-імпєрії такого ніколи не було і не буде
бо ми всі украінці і краіна у нас одна , тому захищати мусимо всі гуртом
а не цапатися 🙁
Наприкінці березня 2024 року Павло Петриченко зареєстрував https://petition.president.gov.ua/petition/223008 петицію про обмеження роботи онлайн-казино, щоб вберегти українських воїнів від лудоманії. Менш ніж за добу петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів. Джерело: