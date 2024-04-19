В Киеве простились с павшим воином Павлом Петриченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском соборе в Киеве прошло прощание с военным и активистом, бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Павлом Петриченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отдать дань памяти врина пришли более тысячи человек. Храм и площадь перед входом были заполнены теми, кто хотел проститься с Петриченко.

Автор фото и видео - Олег Богачук



































Павла похоронят на Аскольдовой могиле в Киеве.

Павел Петриченко был участником Революции Достоинства, участвовал в акциях в защиту активиста Сергея Стерненко, был одним из основателей инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк".

В апреле 2022 года Павел вступил в ряды Сил обороны. Он был младшим сержантом, командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Имел награду "Залізний Хрест" от Валерия Залужного.

В конце марта 2024 года Павел Петриченко зарегистрировал петицию об ограничении работы онлайн-казино, чтобы уберечь украинских воинов от лудомании. Менее, чем за сутки петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей.

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Павел погиб 15 апреля - за день до своего дня рождения. Ему должно было исполниться 32 года.