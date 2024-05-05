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Новости Фото Война
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Во время выполнения боевого задания погибли три воина Стрыйского батальона ТРО – Александр Луковец, Оксана Демчук и Андрей Сидор. ФОТО

Стрыйский батальон ТрО ВСУ понес невосполнимые потери. Во время выполнения боевого задания погибли три воина батальона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Стрыйской районной государственной администрации.

Как отмечается, погиб АЛЕКСАНДР ЛУКОВЕЦ, "Броня" -1987 г.р., который родился в с. Липовка Тростянецкой громады.

"Он хорошо понимал что такое армия, потому что о войне знал еще со времен АТО. Его улыбка и жизнерадостность сочеталась с серьезностью и ответственностью. Всегда умел пошутить и поддержать разговор. В условиях боевых действий неоднократно проявлял мужество и решительность. За день до гибели отличился при отражении вражеской атаки. Без сына остались родители", - говорится в сообщении.

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Загинув воїн ОЛЕКСАНДР ЛУКОВЕЦЬ

Также отмечается, что погибла ОКСАНА ДЕМЧУК, "Гуцулка" - 1988 г.р., которая родилась в селе Подорожное Стрыйской громады.

Она никогда не любила поблажек и привилегий, как "для женщины". Наравне с мужчинами дежурила на боевых позициях и обустраивала их.

Без сестры осталось трое братьев и еще одна сестра.

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Загинула військова ОКСАНА ДЕМЧУК

Также погиб АНДРЕЙ СИДОР, "Малюк" 1990 г.р., родился в селе Луги Стрыйской громады.

"На войне человеку очень трудно сохранить свою человечность. Андрей не только сохранил ее, но и приумножил. Очень внимательно относился к проблемам каждого своего бойца. Всегда веселый, жизнерадостный и позитивный. Настоящий боевой командир. Неоднократно лично вел своих ребят в бой. Без мужа осталась жена, без отца осталось двое маленьких детей", - добавляют в Стрыйской районной государственной администрации.

Загиблий воїн АНДРІЙ СИДОР

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Топ комментарии
+45
Сташенна біль від втрат наших Воїнів 😪😪😪
Світла памʼять Героям України та щирі співчуття іхнім родинам !!
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05.05.2024 14:29
+29
Яка біль (. Тварини з мордору вбивають найкращих.
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05.05.2024 14:34
+29
Царство Небесне справжнім воїнам та патріотам 🙏
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05.05.2024 14:53
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Сташенна біль від втрат наших Воїнів 😪😪😪
Світла памʼять Героям України та щирі співчуття іхнім родинам !!
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05.05.2024 14:29 Ответить
Яка біль (. Тварини з мордору вбивають найкращих.
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05.05.2024 14:34 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне вам,Герої -побратими
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05.05.2024 14:38 Ответить
Кожен день просинаюсь з думкою - от краще б вони всі живі були..з радістю віддала б своє, аби наші були всі живі..

Вічна пам'ять і слава.
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05.05.2024 14:41 Ответить
Царство Небесне справжнім воїнам та патріотам 🙏
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05.05.2024 14:53 Ответить
Вічна пам'ять.
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05.05.2024 15:25 Ответить
Серце рветься на шматки від цих новин!
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05.05.2024 15:41 Ответить
Героям Слава !!!🙏
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05.05.2024 15:42 Ответить
Vi4na Slava,Svitla Pam'yat'...🙏
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05.05.2024 16:04 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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05.05.2024 17:17 Ответить
Вічна пам'ять загиблим Героям!🇺🇦🕯️
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05.05.2024 18:41 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава !!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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05.05.2024 22:44 Ответить
 
 