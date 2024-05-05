Во время выполнения боевого задания погибли три воина Стрыйского батальона ТРО – Александр Луковец, Оксана Демчук и Андрей Сидор. ФОТО

Стрыйский батальон ТрО ВСУ понес невосполнимые потери. Во время выполнения боевого задания погибли три воина батальона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Стрыйской районной государственной администрации.

Как отмечается, погиб АЛЕКСАНДР ЛУКОВЕЦ, "Броня" -1987 г.р., который родился в с. Липовка Тростянецкой громады.

"Он хорошо понимал что такое армия, потому что о войне знал еще со времен АТО. Его улыбка и жизнерадостность сочеталась с серьезностью и ответственностью. Всегда умел пошутить и поддержать разговор. В условиях боевых действий неоднократно проявлял мужество и решительность. За день до гибели отличился при отражении вражеской атаки. Без сына остались родители", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что погибла ОКСАНА ДЕМЧУК, "Гуцулка" - 1988 г.р., которая родилась в селе Подорожное Стрыйской громады.

Она никогда не любила поблажек и привилегий, как "для женщины". Наравне с мужчинами дежурила на боевых позициях и обустраивала их.

Без сестры осталось трое братьев и еще одна сестра.

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Также погиб АНДРЕЙ СИДОР, "Малюк" 1990 г.р., родился в селе Луги Стрыйской громады.

"На войне человеку очень трудно сохранить свою человечность. Андрей не только сохранил ее, но и приумножил. Очень внимательно относился к проблемам каждого своего бойца. Всегда веселый, жизнерадостный и позитивный. Настоящий боевой командир. Неоднократно лично вел своих ребят в бой. Без мужа осталась жена, без отца осталось двое маленьких детей", - добавляют в Стрыйской районной государственной администрации.

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