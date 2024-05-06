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Новини Фото Війна
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У боях за Україну загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко. ФОТО

Захищаючи Україну від загарбників, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор  Олександр Пєлєшенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації важкої атлетики України.

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце заслуженого майстра спорту України, дворазового чемпіона Європи з важкої атлетики Олександра Пєлєшенка. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та всім, хто знав Олександра", - йдеться в повідомленні.

Загинув Олександр Пєлєшенко

Деталі загибелі 30-річного спортсмена не зазначаються. Пєлєшенко пішов на війну проти Росії у 2022 році.

Що відомо про Олександра Пєлєшенка?

Олександр народився 7 січня 1994 року у Луганській області. Український важкоатлет, заслужений майстер спорту України.

Чемпіон Європи 2016 та 2017 років. На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році посів 5 місце у ваговій категорії до 85 кг.

Загинув Олександр Пєлєшенко

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Автор: 

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Топ коментарі
+42
вічна пам'ять Герою!
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06.05.2024 14:06
+24
Справжньому Герою-Вічна Слава!
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06.05.2024 14:36
+17
Царство Небесне Герою
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06.05.2024 14:39
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вічна пам'ять Герою!
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06.05.2024 14:06 Відповісти
Справжньому Герою-Вічна Слава!
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06.05.2024 14:36 Відповісти
Царство Небесне Герою
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06.05.2024 14:39 Відповісти
R.I.P.
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06.05.2024 14:40 Відповісти
Кращі козаки йдуть на небеса!
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06.05.2024 14:57 Відповісти
Царство Небесне.
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06.05.2024 14:59 Відповісти
Сум невимовний((
Злість, що жодного допису немає про zeгероїв, де вони воюють такі невмирущі?
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06.05.2024 15:11 Відповісти
Дуже сумна звістка не тільки для родини, а і для всього народу України.
Слава герою та вічна пам'ять...
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06.05.2024 15:45 Відповісти
цікаво чи міжнародна федерація важкої атлетики висловить співчуття з зазначенням факту війни та агресора....

R.I.P.
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06.05.2024 15:48 Відповісти
Вічная пам'ять герою .
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06.05.2024 16:03 Відповісти
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06.05.2024 17:04 Відповісти
нескінчений ланцюг повідомлень про загибель Героїв(((. Душа болить за кожного! За кожного Українського Воїна.. Спочивай у мирі, Козаче.. Біль!
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23.05.2024 13:11 Відповісти
 
 