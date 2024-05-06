У боях за Україну загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко. ФОТО

Захищаючи Україну від загарбників, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації важкої атлетики України.

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце заслуженого майстра спорту України, дворазового чемпіона Європи з важкої атлетики Олександра Пєлєшенка. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та всім, хто знав Олександра", - йдеться в повідомленні.

Деталі загибелі 30-річного спортсмена не зазначаються. Пєлєшенко пішов на війну проти Росії у 2022 році.

Що відомо про Олександра Пєлєшенка?

Олександр народився 7 січня 1994 року у Луганській області. Український важкоатлет, заслужений майстер спорту України.

Чемпіон Європи 2016 та 2017 років. На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році посів 5 місце у ваговій категорії до 85 кг.







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