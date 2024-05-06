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Новости Фото Война
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В боях за Украину погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко. ФОТО

Защищая Украину от захватчиков, 6 мая, героически погиб Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр Александр Пелешенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации тяжелой атлетики Украины.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня перестало биться сердце заслуженного мастера спорта Украины, двукратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике Александра Пелешенко. Выражаем искренние соболезнования семье и всем, кто знал Александра", - говорится в сообщении.

Загинув Олександр Пєлєшенко

Детали гибели 30-летнего спортсмена не указываются. Пелешенко пошел на войну против России в 2022 году.

Что известно об Александре Пелешенко?

Александр родился 7 января 1994 года в Луганской области. Украинский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта Украины.

Чемпион Европы 2016 и 2017 годов. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году занял 5 место в весовой категории до 85 кг.

Загинув Олександр Пєлєшенко



Автор: 

спорт (2429) потери (4382)


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Топ комментарии
+42
вічна пам'ять Герою!
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06.05.2024 14:06
+24
Справжньому Герою-Вічна Слава!
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06.05.2024 14:36
+17
Царство Небесне Герою
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06.05.2024 14:39
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вічна пам'ять Герою!
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06.05.2024 14:06 Ответить
Справжньому Герою-Вічна Слава!
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06.05.2024 14:36 Ответить
Царство Небесне Герою
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06.05.2024 14:39 Ответить
R.I.P.
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06.05.2024 14:40 Ответить
Кращі козаки йдуть на небеса!
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06.05.2024 14:57 Ответить
Царство Небесне.
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06.05.2024 14:59 Ответить
Сум невимовний((
Злість, що жодного допису немає про zeгероїв, де вони воюють такі невмирущі?
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06.05.2024 15:11 Ответить
Дуже сумна звістка не тільки для родини, а і для всього народу України.
Слава герою та вічна пам'ять...
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06.05.2024 15:45 Ответить
цікаво чи міжнародна федерація важкої атлетики висловить співчуття з зазначенням факту війни та агресора....

R.I.P.
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06.05.2024 15:48 Ответить
Вічная пам'ять герою .
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06.05.2024 16:03 Ответить
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06.05.2024 17:04 Ответить
нескінчений ланцюг повідомлень про загибель Героїв(((. Душа болить за кожного! За кожного Українського Воїна.. Спочивай у мирі, Козаче.. Біль!
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23.05.2024 13:11 Ответить
 
 