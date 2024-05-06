В боях за Украину погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко. ФОТО

Защищая Украину от захватчиков, 6 мая, героически погиб Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр Александр Пелешенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации тяжелой атлетики Украины.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня перестало биться сердце заслуженного мастера спорта Украины, двукратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике Александра Пелешенко. Выражаем искренние соболезнования семье и всем, кто знал Александра", - говорится в сообщении.

Детали гибели 30-летнего спортсмена не указываются. Пелешенко пошел на войну против России в 2022 году.

Что известно об Александре Пелешенко?

Александр родился 7 января 1994 года в Луганской области. Украинский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта Украины.

Чемпион Европы 2016 и 2017 годов. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году занял 5 место в весовой категории до 85 кг.









