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Новости Война
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Доброволец батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Сергей Казнадий погиб на Авдеевском направлении. ФОТО

5 мая 2024 года на Авдеевском направлении погиб доброволец батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Сергей Казнадий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу подразделения.

"Друг Гера, ты был человеком с невероятной душой и добрым сердцем. Смелый духом, Гера всегда был опорой для своего экипажа. Он погиб, работая на Авдеевском направлении. Выражаем глубокие соболезнования семье Сергея. Это неописуемая боль для всего батальона", - говорится в сообщении.

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Загиблий воїн Сергій Казнадій

загиблий парамедик Сергій Казнадій
загиблий парамедик Сергій Казнадій

Также отмечается, что о дате, месте и времени прощания с Госпитальером Герой будет сообщено позже.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погибли три воина Стрыйского батальона ТРО - Александр Луковец, Оксана Демчук и Андрей Сидор.

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потери (4372)


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Топ комментарии
+12
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.05.2024 08:38
+12
нехай Бог воздасть його вбивцям у 100 разів більше. Незай загине 1000 кацапів.
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07.05.2024 09:00
+8
Честь 🫡🇺🇦
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07.05.2024 09:14
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.05.2024 08:38 Ответить
нехай Бог воздасть його вбивцям у 100 разів більше. Незай загине 1000 кацапів.
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07.05.2024 09:00 Ответить
Саме час бойовій подружці Да Вінчі м.аліні раzом із Семеновою замінити побратимів, а не тільки піарити себе ,кохану, та віджимати квартири!
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07.05.2024 09:14 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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07.05.2024 09:14 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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07.05.2024 09:24 Ответить
чому іконка, яка на фото, не допомогла??
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07.05.2024 09:37 Ответить
Світла памʼять нашому Герою та щирі співчуття родині Сергія 😪😪😪
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07.05.2024 09:39 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

Немає більшої любові від любові того, хто віддає за друзів своє життя» (Івана 15:13)

Госпітальєри - повністю волонтери, вони не одержують ніякої грошової винагороди - ні зарплати, на бойвих, ні компенсації за поранення чи смерть.....
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07.05.2024 10:53 Ответить
На колінах.. Дійсно Людина з великою Душею. Боляче. Україна втратила свого шляхетного Сина((
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07.05.2024 10:54 Ответить
Почем Славик берет за статью?У людей может сложится ошибочное впечатление, что никто больше не гибнет....
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07.05.2024 11:22 Ответить
Співчуваю. Але якіось дивно, що госпітал'єри вже стали бойовим підрозділом?
Ps. досвідчений бойові медики не стануть навішувати на передню бронеплиту, а носитимуть РПСку.
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07.05.2024 12:18 Ответить
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07.05.2024 22:39 Ответить
 
 