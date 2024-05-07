Доброволец батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Сергей Казнадий погиб на Авдеевском направлении. ФОТО
5 мая 2024 года на Авдеевском направлении погиб доброволец батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Сергей Казнадий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу подразделения.
"Друг Гера, ты был человеком с невероятной душой и добрым сердцем. Смелый духом, Гера всегда был опорой для своего экипажа. Он погиб, работая на Авдеевском направлении. Выражаем глубокие соболезнования семье Сергея. Это неописуемая боль для всего батальона", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что о дате, месте и времени прощания с Госпитальером Герой будет сообщено позже.
Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погибли три воина Стрыйского батальона ТРО - Александр Луковец, Оксана Демчук и Андрей Сидор.
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"«Немає більшої любові від любові того, хто віддає за друзів своє життя» (Івана 15:13)
Госпітальєри - повністю волонтери, вони не одержують ніякої грошової винагороди - ні зарплати, на бойвих, ні компенсації за поранення чи смерть.....
Ps. досвідчений бойові медики не стануть навішувати на передню бронеплиту, а носитимуть РПСку.