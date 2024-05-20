РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8292 посетителя онлайн
Новости Война
3 373 30

В российском плену до сих пор находятся более 1900 военных из "Азовстали"

Оборона Азовсталі у Маріуполі

Сегодня, 20 мая, вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". Однако более 1900 из них до сих пор находятся в российском плену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграмме сообщает Мариупольский городской совет.

"Сегодня - вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". 86 дней героической обороны Мариуполя и более двух лет в плену россиян. Они прошли ад в Мариуполе, потом в Еленовке и сейчас продолжают борьбу в плену. Более 1900 военных с Азовстали все еще находятся в неволе", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что каждый день продолжается борьба за освобождение из плена и возвращение домой украинских военных.

"Помним о вашем вкладе в нашу независимость", - обращаются городские власти к защитникам Мариуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина четко отдает себе отчет, что война закончится переговорами, - секретарь СНБО Литвиненко

Как сообщалось, 16 мая 2022 года по приказу командования Сил обороны началась эвакуация 2,5 тыс. украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. 20 мая россияне вывезли последних из них. Большинство защитников оккупанты удерживали во временно оккупированных Еленовке и Новоазовске. Впоследствии их перевели в российские колонии.

По состоянию на 2023 год был возвращен лишь каждый пятый из почти 2,5 тысячи пленных защитников Мариуполя.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в бою с российскими оккупантами, погиб 21-летний защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". В сентябре 2022 года его вернули из российского плена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Волчанске бои продолжаются чуть ли не за каждую улицу, - Синегубов

Автор: 

военнопленные (1054) Мариуполь (5708) плен (2600) Азовсталь (375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Нагадую : зеленський особисто взяв на контроль ...
показать весь комментарий
20.05.2024 15:17
+24
Це ж треба фактично не залишити шансів полку підготовлених людей. ******* клован..Здохни разом з дєрьмаком.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:18
+15
показать весь комментарий
20.05.2024 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагадую : зеленський особисто взяв на контроль ...
показать весь комментарий
20.05.2024 15:17 Ответить
Та вже забули ..не актуально... рахують скільки вкрали на харківській оборонній лінії (але ніхто не рахує скільки загинуло хлопців через тих злочинців
показать весь комментарий
20.05.2024 15:24 Ответить
Це ж треба фактично не залишити шансів полку підготовлених людей. ******* клован..Здохни разом з дєрьмаком.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:18 Ответить
Непропускати ні один танкер в Чорному морі і перекрити газ в трубі і зупинити відвантаження титанової руди на Крим.
показать весь комментарий
20.05.2024 16:23 Ответить
Як? А до цього можна було не доводити.
показать весь комментарий
20.05.2024 18:02 Ответить
Та отож. Але ж в нас дуже багато "військових геніїв" при владі...З трьома класами освіти.
показать весь комментарий
20.05.2024 19:16 Ответить
Яких обдурили та зрадили.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:18 Ответить
що хочете кажіть, але не потрібно було їм здаватися
показать весь комментарий
20.05.2024 15:19 Ответить
Вони не здавалися.
Їх просто здали
показать весь комментарий
20.05.2024 15:26 Ответить
Всі про#оби на рахунку Зе плісняви,але багато хто цього не помічає,або їм так зручно.Готувались до шашликів,а не оборони країни,зараз продовжується майже те саме.😭
показать весь комментарий
20.05.2024 15:30 Ответить
Какой ужас!!!
показать весь комментарий
20.05.2024 15:20 Ответить
Це приклад мудрості Оманськага СРАТЬєха-ухилянта!!
Вагнерівці з московї, могли б це підтвердити, з самозванним його друХАМ…
Мабіхуть, під кінець свого Конституційного строку, він покається, ставши на коліна перед Українцями, за свої «здобутки-зашквари»…
Якщо єрмак, йому недозволить… бо тоді його, взагалі НЕОБХІДНО притягнути до відповідальності за порушення повноважень ПУ!
показать весь комментарий
20.05.2024 15:26 Ответить
Ця мотузка Азову ...на шиї 🤡 , ще затягнеться !
показать весь комментарий
20.05.2024 15:27 Ответить
Дай бог !
показать весь комментарий
20.05.2024 15:31 Ответить
Причина задачи в плен известна. Командованием был разработан план прорыва из окружения. Но группировка войск что была на комбинате Ильича из за предательства командира задалась в плен это более тысячи человек. У них была тяжёлая техника, танки и прочее. Все досталось врагу.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:32 Ответить
Проспися ботяра , здалося 2,5 тисячі і ніхера вже не було , ні техніки , ні *********** , ні медицини , і їжі теж не було .
показать весь комментарий
20.05.2024 16:52 Ответить
Повну, 100% відповідальність за знищення і здачу Маріуполя та полонення "Азову" несе Зєлєнскій. Якщо не буде державного суду, то має бути суд Лінча.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:33 Ответить
Клоун здав і Азовців, і здає українців
показать весь комментарий
20.05.2024 15:36 Ответить
Тортури, знущання, згвалтування... Думаю що багато азовців пошкодували що здалися в полон.
Але їм було обіцяно Зеленським що через трохи будуть вдома.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:45 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 15:50 Ответить
Їх можливо звільнити лише шляхом обміну на особливо цінних агентів московитьких спецслужб,таких як Єрмак,Татаров,Демченко,Гетьманцев,Арахамія та ін.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:50 Ответить
І Шуфрич вже скільки не піжжений ....
показать весь комментарий
20.05.2024 15:53 Ответить
Ну й сильно допомогли в їх звільнені НЕ розголос, НЕ згадування, НЕ оприлюднення?!!
Де грьобана ЗЕ-ШОБЛА, яка все обіцяла, все гарантувала, "мамой кляляся"?!
показать весь комментарий
20.05.2024 16:14 Ответить
командував північною зоною АТО і кинув Марік напризволяще нинішній главком сухопутних військ павлюк (15 березня 2022 року знятий з посади командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB ООС ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] і призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської ОВА )

"екстрагірував" (себто здав) ЗЄля самолічно
показать весь комментарий
20.05.2024 16:32 Ответить
а кто их отпустит если так раздули то что других пленных выпустили и высмеивали русских что они "нацистов обменяли"
показать весь комментарий
20.05.2024 16:36 Ответить
Виходу чи здачі зеленським і будановим в полон?! Виходу, пишите,що ж тоді Оленівка!?
показать весь комментарий
20.05.2024 17:11 Ответить
 
 