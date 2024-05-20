В российском плену до сих пор находятся более 1900 военных из "Азовстали"

Сегодня, 20 мая, вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". Однако более 1900 из них до сих пор находятся в российском плену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграмме сообщает Мариупольский городской совет.

"Сегодня - вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". 86 дней героической обороны Мариуполя и более двух лет в плену россиян. Они прошли ад в Мариуполе, потом в Еленовке и сейчас продолжают борьбу в плену. Более 1900 военных с Азовстали все еще находятся в неволе", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что каждый день продолжается борьба за освобождение из плена и возвращение домой украинских военных.

"Помним о вашем вкладе в нашу независимость", - обращаются городские власти к защитникам Мариуполя.

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Как сообщалось, 16 мая 2022 года по приказу командования Сил обороны началась эвакуация 2,5 тыс. украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. 20 мая россияне вывезли последних из них. Большинство защитников оккупанты удерживали во временно оккупированных Еленовке и Новоазовске. Впоследствии их перевели в российские колонии.

По состоянию на 2023 год был возвращен лишь каждый пятый из почти 2,5 тысячи пленных защитников Мариуполя.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в бою с российскими оккупантами, погиб 21-летний защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". В сентябре 2022 года его вернули из российского плена.

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