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Новости Война
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Украина четко осознает, что война закончится переговорами, - секретарь СНБО Литвиненко

Литвиненко вважає, що війна закінчиться переговорами

Украина нуждается в перемирии не на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия.

Об этом заявил в обращении к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа" секретарь СНБО Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста и убежден, она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года. Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира", - отметил секретарь СНБО.

Читайте: Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

По словам Литвиненко, Украина нуждается не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие страны.

"И это вопрос гарантий безопасности. Соглашения по безопасности, реализующие прошлогоднее заявление G7 - без малейшего сомнения важный шаг. И мы высоко ценим усилия президента А.Штубба и всего финского народа, которой как никто знает критическое значение безопасности для соседей России. Однако Украина нуждается именно в гарантиях, и финский пример наглядно демонстрирует - сегодня в Европе имеются только одни настоящие гарантии - это членство в НАТО. Именно поэтому мы надеемся получить приглашение в Альянс уже на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО", - добавил он.

Переговоры с РФ

Ранее СМИ сообщили, что западные страны готовятся убедить Зеленского согласиться на переговоры с РФ по прекращению войны.

В то же время российский диктатор заявил, что РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии.

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Автор: 

Литвиненко Александр (78) СНБО (4430) переговоры с Россией (950)


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Топ комментарии
+40
Чекаємо на "зраду " від тилових та броньованих "патріотів " - які готові воювати до останнього . ( До останнього - це поки до них не дійде черга на мобілізацію... )
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20.05.2024 14:07
+35
Усі війни закінчуються або Перемогою, або Поразкою.

Перемовини це не кінець війни.

Хочешь миру, готуйся до війни.
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20.05.2024 14:44
+30
Гучні заяви про "наступи" та "мобілізувати мільйони" я чув тільки від людей з відстрочками/бронею та від жінок...
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20.05.2024 14:28
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Справді, з сьогоднішнього дня зельц-резидент звичайний клоун кварталу і підлягає мобілізації. Нехай оновлює свої дані і проходить ВЛК
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21.05.2024 00:45 Ответить
Перемовини з руснею можливі тільки з ножем в їхнього горла.
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21.05.2024 01:00 Ответить
Не надоело дурачком прикидываться? Переговоры были в Минске пару раз и ещё Стамбул, сейчас запад склоняет к капитуляции, но признать побуждает аккуратно.
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21.05.2024 01:04 Ответить
Ох і повилазило тут вумників з іноземними проксі, які "воюють" проти москалів на своїх канадських і німецьких бойових диванах...Про те, чи воювати Україні чи йти на переговори можуть судити лише ті, хто зараз реально воює... а не ви всі.
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21.05.2024 01:13 Ответить
В шахматах это называется патовая ситуация, Украина влетела капитально, можно обвинять кого угодно, суть от этого не меняется.
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21.05.2024 01:19 Ответить
формула Президента зєлєнского це добре

а може в нього є й музична партітура для гри на роялі ударним інструментом?
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21.05.2024 01:30 Ответить
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