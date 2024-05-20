Украина четко осознает, что война закончится переговорами, - секретарь СНБО Литвиненко

Украина нуждается в перемирии не на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия.

Об этом заявил в обращении к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа" секретарь СНБО Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста и убежден, она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года. Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира", - отметил секретарь СНБО.

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По словам Литвиненко, Украина нуждается не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие страны.

"И это вопрос гарантий безопасности. Соглашения по безопасности, реализующие прошлогоднее заявление G7 - без малейшего сомнения важный шаг. И мы высоко ценим усилия президента А.Штубба и всего финского народа, которой как никто знает критическое значение безопасности для соседей России. Однако Украина нуждается именно в гарантиях, и финский пример наглядно демонстрирует - сегодня в Европе имеются только одни настоящие гарантии - это членство в НАТО. Именно поэтому мы надеемся получить приглашение в Альянс уже на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО", - добавил он.

Переговоры с РФ

Ранее СМИ сообщили, что западные страны готовятся убедить Зеленского согласиться на переговоры с РФ по прекращению войны.

В то же время российский диктатор заявил, что РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии.

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