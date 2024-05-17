Западные страны готовятся убедить Зеленского согласиться на переговоры с РФ по прекращению войны, - СМИ

Западные страны стремятся убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры об окончании войны России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет французское СМИ Europe 1.

"Западные канцелярии готовят скоординированные дипломатические действия, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", - отмечает издание.

Ранее Зеленский заявил, что партнеры не толкают Украину к переговорам с Россией, но "в атмосфере мира это есть".

Читайте также: В определенный момент Украина и РФ могут заморозить войну по корейскому сценарию. Ближайшие месяцы будут решающими, - NYT

"Западные страны, похоже, пришли в себя. Украине придется вести переговоры о прекращении войны, рискуя худшим сценарием, в котором россияне откроют еще один фронт.

Остается выяснить, готов ли украинский президент обменять свой костюм героя войны на костюм миротворца", - резюмирует Europe 1.

Также читайте: Блинкен о возможности переговоров между Украиной и РФ: Киев сам принимает решение