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Новини Війна
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Західні країни готуються переконати Зеленського погодитися на переговори з РФ щодо припинення війни, - ЗМІ

Переговори України та Росії

Західні країни прагнуть переконати президента України Володимира Зеленського погодитися на переговори про закінчення війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише французьке ЗМІ Europe 1.

"Західні канцелярії готують скоординовані дипломатичні дії, щоб переконати Володимира Зеленського прийняти принцип переговорів", - зазначає видання.

Раніше Зеленський заявив, що партнери не штовхають Україну до переговорів з Росією, але "в атмосфері світу це є".

Читайте також: У певний момент Україна та РФ можуть заморозити війну за корейським сценарієм. Найближчі місяці будуть вирішальними, - NYT

"Західні країни, схоже, прийшли до тями. Україні доведеться вести переговори про припинення війни, ризикуючи найгіршим сценарієм, в якому росіяни відкриють ще один фронт.

Залишається з'ясувати, чи готовий український президент обміняти свій костюм героя війни на костюм миротворця", - резюмує Europe 1.

Також читайте: Я не вірю в будь-який формат перемир’я з Російською Федерацією, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) перемовини (2854) переговори з Росією (1062)


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Топ коментарі
+36
Західні країни, схоже, прийшли до тями. Україні доведеться вести переговори...

Бгг. Схоже цитата авторство параша тудей.
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17.05.2024 12:37
+23
Нехай західні пАртньори віддадуть састину своїх територій *****, щоб аін в майбутньому на них не напав.
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17.05.2024 12:34
+22
І як їх знаходять наші, корисні?
Десь у Европі хтось щось сказав, а вірніше повторив кацапську брєдятіну, і тут же наші "журналісти", які з іноземних мов знають лише російську, це знайшли і бігом принесли в зубках...
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17.05.2024 12:42
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"...чи готовий український президент обміняти свій костюм героя війни на костюм миротворця..."

Зеленський може лише обміняти свій "костюм" шута горохового на тюремну робу.
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17.05.2024 13:39 Відповісти
нах кцапетка)))
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17.05.2024 13:53 Відповісти
це проплачений кремлівський інформаційний вкид. Такого лайна біло, є і ще буде багато
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17.05.2024 13:49 Відповісти
"...ризикуючи найгіршим сценарієм, в якому росіяни відкриють ще один фронт",-

на 70 км лінію фронту подовжили і всралися.
Звідки ресурси на "фтарой фронт". Фронт-це не тільки стада чмонь у кірзачях та куфвайках
Слабенькі аргументи доя тотальної паніки. Працюйте ще
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17.05.2024 13:55 Відповісти
Міністр закордонних справ Литви був промовився на початку весни, що попередня затримка озброєння була для запобіганню ескалації... тому всім перемог..йбам які ховаються за бронню треба вже зрозуміти що захід не припиняв з рашею торгувати а лише обернув то в обгортку...

А американська адміністрація прямо говорить що вони не зацікавлені в програші раші, тому що там ЯО і взагалі бажано б нам... по їх словам не бити по енергоресурсах та екпорту, щоб інфляцію не піднімати.... І ще вони зняли обмеження на платежі за енергоресурси з раші, дальше будуть купляти уран до 28 року і т.д.

І в таких умовах, слабкого заходу.... при таких малих обсягах виробництва озброєння яке ми маємо, великих доходах орківського бюджету від екпорту ресурсів... підтримки Китаю... нам буде складно дальше втримувати орків,

а про вихід на кордони силовим а не депломатичним шляхом як показав контрнаступ наразі не реальна задача
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17.05.2024 14:10 Відповісти
Деякі ідіоти ( інакше таких політиків і не назвеш ) на Заході і справді думають що вся справа у Зе . От він мовляв вперся і через це війна не припиняється . Угу ! Те ж саме вважають і на болоті .
Барани колгоспні , знайте що ЗЕрмак зі своїми слугами вже б давно підписав капітуляцію , якби - не боявся гніву суспільства . І оком би не моргнув .
На біду ЗЕлені український народ виявився надзвичайно впертющим і ( згідно соцопитувань ) категорично не бажає поступатись русні територіями і суверенітетом . І тому Зе знає що - висітиме на гілляці , якщо домовиться про щось з ****** - проти волі українського суспільства .
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17.05.2024 14:31 Відповісти
Це хто герой війни????
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17.05.2024 14:36 Відповісти
Західні країни готуються переконати Зеленського погодитися на переговори з РФ щодо припинення війни, -

Нічого нового: Європа завжди здавала агресору своїх сусідів.
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17.05.2024 15:47 Відповісти
Мира не будет ни при каких обстоятельствах.
А будет: АЭС взлетают на воздух путем подрыва, и ядерное облако летит на все стороны.
Или: радиоактивные отходы распыляются над территорией рф.
Или: все активные люди выезжают оставляя после себя выжженную землю.
Или: ...
Война не закончится. Она просто перейдет в другую фазу.
Выход только один: хйло-сдохло, раша-развалилась. Украина вернулась в международно признанные границы. И вот тогда война закончится. Все просто.
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17.05.2024 15:50 Відповісти
той, з ким першим розпочне домовлятися ***** - той зрадник.
Хоча, в Стамбулі були першими Арахамія, Умеров, і Очалий. Але ще раніше їх зкординував ЕрЗе.
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17.05.2024 16:28 Відповісти
Зупинку бойових дій варто робити тільки тому, щоб провести вибори.
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17.05.2024 16:42 Відповісти
Західні країни готуються переконати Зеленського ....- так, тільки все навпаки, зеля ще з Оману готовий підписати та хто йому це дозволить.
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17.05.2024 16:42 Відповісти
Дуже прагнуть швидше цьомнути пуйла у дупу?
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17.05.2024 17:29 Відповісти
Поїхала расіянська ІПСО. Можна рахувати консерв, ідіотів і проплачених журнашлюх в західних ЗМІ.
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17.05.2024 17:35 Відповісти
Якесь мутне смі
Гугл видав тільки Радіостанцію таку. Якою с 2022 року володіє такий собі Вінсент Боллоре. У якого постійні критикують всі кому не лінь, особливо журналісти
Ну і постійні судові позови один до одного....

Тому яб не вірив змі. Яку критикують за те що вона в основному пише те, що хоче його власник
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17.05.2024 17:48 Відповісти
Нам необхідні перемовини для затягування часу і проведення виборів.Іти на перемовини треба тільки за умови припинення бойових дій і змоги припинити дію війскового стану. Оп і п'ять-шість "менеджерів" здають Україну. А ось чи беде на це зелеський під питанням. Вибори для нього смерть.
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18.05.2024 09:05 Відповісти
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