Західні країни готуються переконати Зеленського погодитися на переговори з РФ щодо припинення війни, - ЗМІ
Західні країни прагнуть переконати президента України Володимира Зеленського погодитися на переговори про закінчення війни Росії проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише французьке ЗМІ Europe 1.
"Західні канцелярії готують скоординовані дипломатичні дії, щоб переконати Володимира Зеленського прийняти принцип переговорів", - зазначає видання.
Раніше Зеленський заявив, що партнери не штовхають Україну до переговорів з Росією, але "в атмосфері світу це є".
"Західні країни, схоже, прийшли до тями. Україні доведеться вести переговори про припинення війни, ризикуючи найгіршим сценарієм, в якому росіяни відкриють ще один фронт.
Залишається з'ясувати, чи готовий український президент обміняти свій костюм героя війни на костюм миротворця", - резюмує Europe 1.
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Зеленський може лише обміняти свій "костюм" шута горохового на тюремну робу.
на 70 км лінію фронту подовжили і всралися.
Звідки ресурси на "фтарой фронт". Фронт-це не тільки стада чмонь у кірзачях та куфвайках
Слабенькі аргументи доя тотальної паніки. Працюйте ще
А американська адміністрація прямо говорить що вони не зацікавлені в програші раші, тому що там ЯО і взагалі бажано б нам... по їх словам не бити по енергоресурсах та екпорту, щоб інфляцію не піднімати.... І ще вони зняли обмеження на платежі за енергоресурси з раші, дальше будуть купляти уран до 28 року і т.д.
І в таких умовах, слабкого заходу.... при таких малих обсягах виробництва озброєння яке ми маємо, великих доходах орківського бюджету від екпорту ресурсів... підтримки Китаю... нам буде складно дальше втримувати орків,
а про вихід на кордони силовим а не депломатичним шляхом як показав контрнаступ наразі не реальна задача
Барани колгоспні , знайте що ЗЕрмак зі своїми слугами вже б давно підписав капітуляцію , якби - не боявся гніву суспільства . І оком би не моргнув .
На біду ЗЕлені український народ виявився надзвичайно впертющим і ( згідно соцопитувань ) категорично не бажає поступатись русні територіями і суверенітетом . І тому Зе знає що - висітиме на гілляці , якщо домовиться про щось з ****** - проти волі українського суспільства .
Нічого нового: Європа завжди здавала агресору своїх сусідів.
А будет: АЭС взлетают на воздух путем подрыва, и ядерное облако летит на все стороны.
Или: радиоактивные отходы распыляются над территорией рф.
Или: все активные люди выезжают оставляя после себя выжженную землю.
Или: ...
Война не закончится. Она просто перейдет в другую фазу.
Выход только один: хйло-сдохло, раша-развалилась. Украина вернулась в международно признанные границы. И вот тогда война закончится. Все просто.
Хоча, в Стамбулі були першими Арахамія, Умеров, і Очалий. Але ще раніше їх зкординував ЕрЗе.
Гугл видав тільки Радіостанцію таку. Якою с 2022 року володіє такий собі Вінсент Боллоре. У якого постійні критикують всі кому не лінь, особливо журналісти
Ну і постійні судові позови один до одного....
Тому яб не вірив змі. Яку критикують за те що вона в основному пише те, що хоче його власник