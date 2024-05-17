Західні країни готуються переконати Зеленського погодитися на переговори з РФ щодо припинення війни, - ЗМІ

Західні країни прагнуть переконати президента України Володимира Зеленського погодитися на переговори про закінчення війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише французьке ЗМІ Europe 1.

"Західні канцелярії готують скоординовані дипломатичні дії, щоб переконати Володимира Зеленського прийняти принцип переговорів", - зазначає видання.

Раніше Зеленський заявив, що партнери не штовхають Україну до переговорів з Росією, але "в атмосфері світу це є".

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"Західні країни, схоже, прийшли до тями. Україні доведеться вести переговори про припинення війни, ризикуючи найгіршим сценарієм, в якому росіяни відкриють ще один фронт.

Залишається з'ясувати, чи готовий український президент обміняти свій костюм героя війни на костюм миротворця", - резюмує Europe 1.

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