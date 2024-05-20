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Новини Війна
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Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, - секретар РНБО Литвиненко

Литвиненко вважає, що війна закінчиться переговорами

Україна потребує перемир’я не на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття.

Про це заявив у зверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа" секретар РНБО Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру", - зазначив секретар РНБО.

Читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

За словами Литвиненка, Україна потребує не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток країни.

"І це питання безпекових гарантій. Безпекові угоди, що реалізують минулорічну заяву G7 - без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента А.Штубба та усього фінського народу, якій як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє - сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії - це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО", - додав він.

Переговори з РФ

Раніше ЗМІ повідомили, що західні країни готуються переконати Зеленського погодитися на переговори з РФ щодо припинення війни.

Водночас російський диктатор заявив, що РФ готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії.

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Автор: 

Литвиненко Олександр (38) РНБО (2278) переговори з Росією (1066)


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Топ коментарі
+40
Чекаємо на "зраду " від тилових та броньованих "патріотів " - які готові воювати до останнього . ( До останнього - це поки до них не дійде черга на мобілізацію... )
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20.05.2024 14:07
+35
Усі війни закінчуються або Перемогою, або Поразкою.

Перемовини це не кінець війни.

Хочешь миру, готуйся до війни.
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20.05.2024 14:44
+30
Гучні заяви про "наступи" та "мобілізувати мільйони" я чув тільки від людей з відстрочками/бронею та від жінок...
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20.05.2024 14:28
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Справді, з сьогоднішнього дня зельц-резидент звичайний клоун кварталу і підлягає мобілізації. Нехай оновлює свої дані і проходить ВЛК
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21.05.2024 00:45 Відповісти
Перемовини з руснею можливі тільки з ножем в їхнього горла.
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21.05.2024 01:00 Відповісти
Не надоело дурачком прикидываться? Переговоры были в Минске пару раз и ещё Стамбул, сейчас запад склоняет к капитуляции, но признать побуждает аккуратно.
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21.05.2024 01:04 Відповісти
Ох і повилазило тут вумників з іноземними проксі, які "воюють" проти москалів на своїх канадських і німецьких бойових диванах...Про те, чи воювати Україні чи йти на переговори можуть судити лише ті, хто зараз реально воює... а не ви всі.
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21.05.2024 01:13 Відповісти
В шахматах это называется патовая ситуация, Украина влетела капитально, можно обвинять кого угодно, суть от этого не меняется.
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21.05.2024 01:19 Відповісти
формула Президента зєлєнского це добре

а може в нього є й музична партітура для гри на роялі ударним інструментом?
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21.05.2024 01:30 Відповісти
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