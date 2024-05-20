Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, - секретар РНБО Литвиненко
Україна потребує перемир’я не на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття.
Про це заявив у зверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа" секретар РНБО Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ.
"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру", - зазначив секретар РНБО.
За словами Литвиненка, Україна потребує не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток країни.
"І це питання безпекових гарантій. Безпекові угоди, що реалізують минулорічну заяву G7 - без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента А.Штубба та усього фінського народу, якій як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє - сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії - це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО", - додав він.
Переговори з РФ
Раніше ЗМІ повідомили, що західні країни готуються переконати Зеленського погодитися на переговори з РФ щодо припинення війни.
Водночас російський диктатор заявив, що РФ готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії.
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