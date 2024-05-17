Путін про можливі переговори: "РФ має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти"
Російський диктатор Володимир Путін вважає "стамбульські домовленості" базою для переговорного процесу.
Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Путіна цитує російська пропагандистська агенція новин ""РИА-Новости".
"Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти", - зазначив російський диктатор.
За словами Путіна, триває "аналіз ситуації".
Очільник Кремля також назвав "стамбульські домовленості" базою для переговорного процесу.
Він також додав, що "РФ готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії".
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хоче "стійкого та справедливого врегулювання конфлікту" мирними засобами. У Кремлі відкриті до діалогу щодо України.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що західні партнери не штовхають Україну на переговори з РФ, але "в атмосфері світу це є".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джохар Дудаєв це казав.
Той не обмане
Але щось пішло не так.
в них один шанс - це агентура у владі в Україні
Але трапився Залужний і народ, (не наріт), який не захотів лягти під ярмо росії. Нажаль, зараз вже не залишилося ні Залужного, ні народу. "Іних уж нєт, а тє далєчє" - як сказав афрокацап пушкін.
в мене в телефоні є вона заскрінена.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1123311.0
https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
Це було сказано про т.зв. росію, не про Україну.
З переляку того, він тепер у ПРОСТРАЦІЇ … бредятину несе, з періодичним та неконтрольованим, випорожненням …
СІ, це побачив особисто, в ішака…
за часів абинепорох так не було
а за часів найвеличнівшивого лідора так стало
Це риторичні запитання. Але не для касапа.
зовсім не обов'язково, якщо
распустить армию и прекратить поставки западного оружия.
Після таких фраз здається що Україна не при ділах, переговори про агресію проти України будуть вести з якимось третіми сторонами і все порішають. Довіра й переговори з пуйлом - дурня, москальні вірити недопустимо!
Хоча, в Стамбулі були Арахамія, Умеров, і Очалий.