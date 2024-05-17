Путін про можливі переговори: "РФ має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти"

Російський диктатор Володимир Путін вважає "стамбульські домовленості" базою для переговорного процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Путіна цитує російська пропагандистська агенція новин ""РИА-Новости".

"Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти", - зазначив російський диктатор.

За словами Путіна, триває "аналіз ситуації".

Очільник Кремля також назвав "стамбульські домовленості" базою для переговорного процесу.

Він також додав, що "РФ готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії".

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хоче "стійкого та справедливого врегулювання конфлікту" мирними засобами. У Кремлі відкриті до діалогу щодо України.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що західні партнери не штовхають Україну на переговори з РФ, але "в атмосфері світу це є".