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Новости Война
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Путин о возможных переговорах: "РФ должен понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять"

Російський диктатор Володимир Путін

Российский диктатор Владимир Путин считает "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Путина цитирует российское пропагандистское агентство новостей ""РИА-Новости".

"Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять", - отметил российский диктатор.

По словам Путина, продолжается "анализ ситуации".

Глава Кремля также назвал "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса.

Он также добавил, что "РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии".

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хочет "устойчивого и справедливого урегулирования конфликта" мирными средствами. В Кремле открыты к диалогу по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что западные партнеры не толкают Украину на переговоры с РФ, но "в атмосфере мира это есть".

Автор: 

путин владимир (31214) россия (95372) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+13
Нігуя собі - як він себе високо несе - а з вурдалакою можна мати справу?
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17.05.2024 13:55
+13
Тобто, з гаспадіном Арахамією хоче домовлятися?
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17.05.2024 13:57
+9
З такими як ти звісно не зламаємо
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17.05.2024 14:06
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Нігуя собі - як він себе високо несе - а з вурдалакою можна мати справу?
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17.05.2024 13:55 Ответить
неможна але в нього козир , а в нас відвага, тому прийдеться домовлчтися , хребта ми йому не зламаємо на жаль
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17.05.2024 13:58 Ответить
З такими як ти звісно не зламаємо
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17.05.2024 14:06 Ответить
Какой у него козырь? Если бы у него был козырь оно бы не визжало со всех утюгов что хочет переговоров. А мы еще даже не все карты открыли. В любом случае у нас нету выхода как бить по морде бешенного медведя который лезет в наш дом. Хочешь поговорить с ****** п***дуй на рашку или в Мариуполь. Хотя я почти уверен что ты оттуда уже строчишь, одновременно отсасывая у кадыровцев.
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17.05.2024 14:13 Ответить
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17.05.2024 14:46 Ответить
Русня завжди скиглить про перемовини, коли відчуває власну слабкість.
Джохар Дудаєв це казав.
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17.05.2024 14:16 Ответить
вже зламали, але ціною десятків і сотень тисяч жертв
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17.05.2024 14:28 Ответить
по чом акк?
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17.05.2024 16:45 Ответить
Гаагському прокурору хай довіряє !
Той не обмане
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17.05.2024 14:13 Ответить
Тобто, з гаспадіном Арахамією хоче домовлятися?
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17.05.2024 13:57 Ответить
Може домовитись з Януковочом, - там схоже і був такий план на початку...
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17.05.2024 14:00 Ответить
Я скажу про той план - ОАСК відновлює януковича на посаді президента , а він підписує в Мінську документ про створення срср-2 , Порошенко мав бути в сізо , почали б заарештовувати всю опозицію по списках потрнова. боневтік тікає в Європу і доживає там помпезне життя з накраденими на побудові доріг грошима. Україна мала стати провінцієб россіі.
Але щось пішло не так.
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17.05.2024 14:31 Ответить
Не пішло, а йде трішки не так і повільніше бажаного для кацапорилих.
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17.05.2024 15:01 Ответить
Скажемо так - російська армія давно розгромлена - зараз вони воюють тим, що накопилось з срср з 50х до 90-х років. А там дуже багато техніки.
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17.05.2024 15:15 Ответить
від того ,плану, з яким вони йшли , не лишилося нічого .
в них один шанс - це агентура у владі в Україні
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17.05.2024 15:16 Ответить
Саме такий план і був. Пам'ятаєте, перед вторгенням був запит до суду від Яника? Все і повинно було бути так - суд поновлює Янику легітимність, ***** приводить Яника у Київ на штиках, Зєльц віддає владу "легітімнаму прєзідєнту". Порох - за гратами, а далі - ота стаття про "наступлєніє путіна і новай ери", яку висрали кацапи 26.02.
Але трапився Залужний і народ, (не наріт), який не захотів лягти під ярмо росії. Нажаль, зараз вже не залишилося ні Залужного, ні народу. "Іних уж нєт, а тє далєчє" - як сказав афрокацап пушкін.
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17.05.2024 15:53 Ответить
я в темі. Ось вона . Вона пробула в ефірі 3 чи 4 хвилини,після чого її видалили , влна була заздалегіть викладена і автоматично опублікована в якийсь час.

в мене в телефоні є вона заскрінена.

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1123311.0
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17.05.2024 16:01 Ответить
знайшов

https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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17.05.2024 16:22 Ответить
73% такий расклад аж бігом підтримають
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17.05.2024 16:53 Ответить
Він мав на увазі не політиків з України. Він про перелік країн з якими будуть домовлятися, Франція... США... Туреччина... Китай.... і т.п.
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17.05.2024 14:41 Ответить
Десь в куточку ображено заплакав дЄрьмак, не розуміючи, яким чином міг втратити довіру х.йла.
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17.05.2024 13:58 Ответить
До Гандруші у ***** поки нема претензій...
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17.05.2024 13:59 Ответить
Любий договір з росією не вартий паперу на якому написаний.

Це було сказано про т.зв. росію, не про Україну.
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17.05.2024 13:58 Ответить
Хоч "Стамбульський кейс" - це однозначно вирок ******* і його команді, думаю, що вони намагатимуться його пропхнути...
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17.05.2024 13:58 Ответить
Чергова галіматня, від САМОпроголошенного, пережившего діарею від пригожинського маршу по московії!
З переляку того, він тепер у ПРОСТРАЦІЇ … бредятину несе, з періодичним та неконтрольованим, випорожненням …
СІ, це побачив особисто, в ішака…
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17.05.2024 14:01 Ответить
Умственно отсталые дегенераты в рфии... т.е. с их же слов, после 2014 года они не смогли понять с кем говорить, 8 лет до 22 года им не хватило, и они всё ещё пытаются понять? ну это же бред полнейший, что несёт этот психопатный маразматик
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17.05.2024 14:02 Ответить
Засунь оту свою базу лаврову у сраку…
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17.05.2024 14:07 Ответить
Типо уже намекает что нужно Януковоща или Мертвечука поставить гауляйдером над Украиной? Может хватит уже етих разговоров про переговоры. Мало мы потеряли территории и людей когда вступали с кремлевским режимом в ету игру под названием переговоры. Вспомните все случаи чем заканчивались переговоры с рашистами.
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17.05.2024 14:08 Ответить
Не так радикально. Наріт не проковтне. Там ще є Бойко, який за зелень примазався, цей теж підійде.
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17.05.2024 14:11 Ответить
Не так открыто ето пока ЗЕ не сел за стол переговоров. Потом можете быть уверены что будет все нагло тупо и вертикально. На переговоры приедет Мертвечук со своей командой и ***** скажет что или он теперь глава Украины или мы возобновляем наступление. Разумеется, Запад уже не захочет начинать все сначала и вышвырнет Зе из переговорного процеса и начнется дербан Украины. К тому времени если к етому подведут, я уже хочу со своей семьей быть далеко от Украины. Потому что еще 100 лет окупации я не перенесу и детей и внуков не хочу на ето подписывать
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17.05.2024 14:19 Ответить
Единственное что в етом случае мне жалко что погибло столько хороших людей низачто. Они могли бы просто уехать на Запад, а оставшиеся сепарье и *переговорщики* оставили бы гнить и ублажать кадыровцев, бурятов и прочую рашистскую мразоту.
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17.05.2024 14:24 Ответить
Видумщик ти ще той.
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17.05.2024 19:58 Ответить
нєа воно натякає що Україна не суб*єкт і треба домовлятися зі штатами на рахунок України.

за часів абинепорох так не було

а за часів найвеличнівшивого лідора так стало
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17.05.2024 14:13 Ответить
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17.05.2024 20:24 Ответить
Ось що ми втратили за час "гри" у "переговори" з московією ...
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17.05.2024 20:31 Ответить
Довіряти Гаагзькому суду,там будуть тобі переговори.... .
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17.05.2024 14:09 Ответить
Китайский Ишак шось пёрднул?
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17.05.2024 14:14 Ответить
якби в Швейцарії домовились про введення міжнародного військового контингенту це могло б зупинити рф.
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17.05.2024 14:14 Ответить
Пішов ***** карлік їбучий. Договорюватися будеш зі своїм чумаданом, в який сереш
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17.05.2024 14:14 Ответить
З усього політикуму, тільки Порох у свій час зумів обдурити ***** Мінськими, від чого у ботокса до сих пір бомбить. Більше ніхто не зможе, і єдині переговори, які здатна вести зелень - це переговори про капітуляцію.
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17.05.2024 14:15 Ответить
"Рішення просте": у США різко відповіли на "мирну" заяву Цзіньпіна після зустрічі з В американському Держдепі запропонували власне "мирне рішення" для завершення бойових дій в Україні. Представник установи Ведант Пател наголосив, що Китай "не може сидіти на двох стільцях""Я побачив щось, що виглядало як спільна заява за результатами цієї зустрічі, де говорилося про занепокоєння щодо ескалації, бажання якогось мирного процесу чи політичного вирішення конфлікту в Україні. З нашого погляду, рішення просте. Російська Федерація має просто піти з України, вона може залишити ті території, на яких вона перебуває в Україні, вона може піти з Криму, і ми матимемо мирне рішення", - сказав Пател.-Голос Америки
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17.05.2024 17:56 Ответить
прутня тобі у сраку!
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17.05.2024 14:17 Ответить
Плєшивий рахіт нехай домовляється з Арах*ямієм.
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17.05.2024 14:17 Ответить
Щось ***** дуже уподобав "стамбульські домовленості"...
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17.05.2024 14:18 Ответить
Про які стамбульські домовленості він патякає? Між ким і ким? І де ким як вони підписані? А що сталось з підписаними мінськими?

Це риторичні запитання. Але не для касапа.
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17.05.2024 14:20 Ответить
Козляра ботоксна! Ти спочатку в дзеркало подивися і запитай чи можна довіряти тому що ти в дзеркалі бачиш!
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17.05.2024 14:28 Ответить
Там же обізяна сухумська, хай домовляється...
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17.05.2024 14:29 Ответить
В стамбульских договоренностях, вроде, об оккупации херсонской, николаевской, запорожской, харьковской областей речь не шла. ***** согласен выводить свои войска оттуда?
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17.05.2024 14:29 Ответить
Ну в минске 2 тоже про окупацию Дебальцевого не было речи. Но неужели ***** когда то соблюдал какие то договоренности? Чтобы там не подписали в Стамбуле или еще где то ***** не успокоится пока не захватит всю Украину и не уничтожит всех украинцев. Да они даже не скрывают етого.
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17.05.2024 14:42 Ответить
Кстати, тем кто надеется что в случае переговоров снимут военное положение и им дадут выехать за границу могу вас разочаровать. Если ***** захватит Украину военным путем или путем переговоров, все выехавшие с Украины беглецы будут екстрадированы обратно и пойдут осваивать концлагеря и штрафбаты только уже в рашистской армии. Можете спросить белорусов как ето происходит.
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17.05.2024 14:29 Ответить
ВП не знимуть: загроза поновлення війни залишатиметься, отже, є формальний привод продовжувати його.
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17.05.2024 15:24 Ответить
Вы наверное забыли что главное условие ***** на переговорах как и 10 лет назад, ето демилитаризация Украины, тоесть снять военное положение, распустить армию и прекратить поставки западного оружия. Другими словами капитулировать и пустить Януковоща в Киев на белом коне.
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17.05.2024 17:18 Ответить
снять военное положение
зовсім не обов'язково, якщо
распустить армию и прекратить поставки западного оружия.
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17.05.2024 17:22 Ответить
ПТН ПНХ.........................................................вот же сын погибшей обезьяны.......просто феерический даун ***.............................................................................
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17.05.2024 14:30 Ответить
Щось до хєра сьогодні ху*ло розпи*ділося. Мабуть жовтий господін пи*зди вставив не по дєтцкі.
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17.05.2024 14:30 Ответить
Накуй ви потрібні у Швейцарії ...
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17.05.2024 15:04 Ответить
"Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України.... Джерело:

Після таких фраз здається що Україна не при ділах, переговори про агресію проти України будуть вести з якимось третіми сторонами і все порішають. Довіра й переговори з пуйлом - дурня, москальні вірити недопустимо!
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17.05.2024 15:36 Ответить
той, з ким першим розпочне домовлятися ***** - той зрадник.
Хоча, в Стамбулі були Арахамія, Умеров, і Очалий.
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17.05.2024 15:40 Ответить
Переговори ведуть ЗСУ, була ось затримка із засобами перекладу на козлорильську, може тому главарь куйловців нічого не збагне.
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17.05.2024 15:58 Ответить
Зачем тебе доверять кому-то, просто выкатись и замети за собой?
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17.05.2024 16:59 Ответить
Базою про домовленості може бути також постанова суда Гааги про арешт *****.
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17.05.2024 17:13 Ответить
 
 