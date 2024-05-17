Путин о возможных переговорах: "РФ должен понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять"

Российский диктатор Владимир Путин считает "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Путина цитирует российское пропагандистское агентство новостей ""РИА-Новости".

"Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять", - отметил российский диктатор.

По словам Путина, продолжается "анализ ситуации".

Глава Кремля также назвал "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса.

Он также добавил, что "РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии".

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хочет "устойчивого и справедливого урегулирования конфликта" мирными средствами. В Кремле открыты к диалогу по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что западные партнеры не толкают Украину на переговоры с РФ, но "в атмосфере мира это есть".