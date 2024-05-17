Путин о возможных переговорах: "РФ должен понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять"
Российский диктатор Владимир Путин считает "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса.
Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Путина цитирует российское пропагандистское агентство новостей ""РИА-Новости".
"Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять", - отметил российский диктатор.
По словам Путина, продолжается "анализ ситуации".
Глава Кремля также назвал "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса.
Он также добавил, что "РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии".
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хочет "устойчивого и справедливого урегулирования конфликта" мирными средствами. В Кремле открыты к диалогу по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что западные партнеры не толкают Украину на переговоры с РФ, но "в атмосфере мира это есть".
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Джохар Дудаєв це казав.
Той не обмане
Але щось пішло не так.
в них один шанс - це агентура у владі в Україні
Але трапився Залужний і народ, (не наріт), який не захотів лягти під ярмо росії. Нажаль, зараз вже не залишилося ні Залужного, ні народу. "Іних уж нєт, а тє далєчє" - як сказав афрокацап пушкін.
в мене в телефоні є вона заскрінена.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1123311.0
https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
Це було сказано про т.зв. росію, не про Україну.
З переляку того, він тепер у ПРОСТРАЦІЇ … бредятину несе, з періодичним та неконтрольованим, випорожненням …
СІ, це побачив особисто, в ішака…
за часів абинепорох так не було
а за часів найвеличнівшивого лідора так стало
Це риторичні запитання. Але не для касапа.
зовсім не обов'язково, якщо
распустить армию и прекратить поставки западного оружия.
Після таких фраз здається що Україна не при ділах, переговори про агресію проти України будуть вести з якимось третіми сторонами і все порішають. Довіра й переговори з пуйлом - дурня, москальні вірити недопустимо!
Хоча, в Стамбулі були Арахамія, Умеров, і Очалий.