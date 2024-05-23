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Новости Война
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Ищем посредников, которые могут повлиять на позицию России по обмену защитников Мариуполя, - Лубинец

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Переговоры по вопросу обмена пленными продолжаются, сейчас Украина ищет посредников, которые способны повлиять на позицию России.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нельзя говорить, что он (процесс обмена пленными. - Ред.) поставлен на паузу, но мы должны оставаться реалистами, что россияне будут использовать эти факторы против украинской власти... Не скажу, что прямо я вижу, что приостановлены эти процессы. Происходит смена некоторых руководителей структур на территории Российской Федерации, и это в том числе, на мой взгляд, может быть связано с тем, что сейчас у нас не происходят какие-то процессы. Но коммуникация у нас происходит", - сказал омбудсмен.

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Он также отметил, что ведется поиск посредников, которые могли бы повлиять на позицию РФ в вопросе обмена защитников Мариуполя.

"Я вижу отдельное отношение со стороны россиян именно к защитникам Мариуполя. Мы сейчас видим новую тенденцию - россияне свозят защитников в отдельные исправительные учреждения на территории Российской Федерации, потом они среди защитников Мариуполя ищут военнопленных, в отношении которых начинают публичные судилища", - сказал уполномоченный.

Он подчеркнул, что эта новая тактика РФ является нарушением Женевских конвенций и отдельным военным преступлением. По словам омбудсмена, Украина привлекает внимание к этому представителей Международного комитета Красного Креста и требует от них реакции.

"С другой стороны, мы ищем новых посредников, которые могут помочь нам вернуть всех военнопленных, гражданских заложников, в том числе защитников Мариуполя", - подчеркнул омбудсмен.

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Лубинец отметил, что Украина до сих пор не имеет официального доступа к военнопленным и гражданским заложникам, поскольку РФ продолжает ограничивать их посещение представителями МККК, которые имеют соответствующий мандат. Однако из других каналов получения информации имеем "полную картину, что там происходит", заявил Лубинец.

"Во-первых, все наши военнопленные не получают достаточно еды, воды. Им не оказывается медицинская помощь. Также большая часть находится под постоянными пытками, физическими, психологическими пытками со стороны Российской Федерации", - заявил омбудсмен, подчеркнув, что Россия "нарушает все Женевские конвеции".

Напомним, в российском плену до сих пор находятся более 1900 военных с "Азовстали".

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военнопленные (1059) Мариуполь (5708) обмен (1368) Лубинец Дмитрий (457)


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нє, ну це ж просто падлюка якась!
воїни здалися по наказу зе!шмарклі, під гарантії червоного хреста.
нам сцали в уха, що от от всіх звільнять,
а тепер, виявилося, що цей зелений дегенерат шукає посередників?
то, п'ять років, ще не скінчилися?
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23.05.2024 16:54 Ответить
Шукаєте? А ви д'єрмака за коки добряче візьміть!А ще в нас ФСБешників в рясах повно, ось їх на обмін!
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23.05.2024 17:06 Ответить
Не варто його за щось там "брати". Його треба "зникнути" і забути. І робити це потрібно "на вчора". Заїбав уже цей узурпатор.
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23.05.2024 17:18 Ответить
У нас два табори для полонених переповнені, але кацапам важливо катувати наших полонених азовців. За своїх ********* вони спокійні - в теплі, нагодовані, поліковані і в чисті ліжечка вкладені після перегляду телевізійних програм... Може спробувати розмовляти з ними ультиматумами? Обмін або знищення новоросійського порту? Що там ще? Туапсе? Рязань? Гідроелектростанції? НПЗ? На щось врешті зреагують.
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23.05.2024 17:15 Ответить
Пропоную обміняти усіх на Єрмака, навіть без посередників!
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23.05.2024 17:21 Ответить
а може спочатку запитати у зе,
накуя він їх відправив до *****
накуя погодився на такі умови
чому не робили коридор захисникам Маріуполя але зробили коридор для *****???
я маю на увазі південь...
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23.05.2024 17:30 Ответить
дуже цікаво почути яка робота з "вузькоокими братами" проводилась
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23.05.2024 17:42 Ответить
Треба було прориватись до свої ,хтось би і прорвався ,а не слухати Зелю і лізти в бункери Азовсталі як в капкан (чим тільки загубили соє життя ) , а то наша пропаганда перетворила Азовсталь в Брєстскую крєпость ,яка так само залишилась заблокованою на окупованій території і не становила ніякої стратегічної цінності.
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23.05.2024 17:55 Ответить
 
 