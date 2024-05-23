Ищем посредников, которые могут повлиять на позицию России по обмену защитников Мариуполя, - Лубинец

Переговоры по вопросу обмена пленными продолжаются, сейчас Украина ищет посредников, которые способны повлиять на позицию России.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нельзя говорить, что он (процесс обмена пленными. - Ред.) поставлен на паузу, но мы должны оставаться реалистами, что россияне будут использовать эти факторы против украинской власти... Не скажу, что прямо я вижу, что приостановлены эти процессы. Происходит смена некоторых руководителей структур на территории Российской Федерации, и это в том числе, на мой взгляд, может быть связано с тем, что сейчас у нас не происходят какие-то процессы. Но коммуникация у нас происходит", - сказал омбудсмен.

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Он также отметил, что ведется поиск посредников, которые могли бы повлиять на позицию РФ в вопросе обмена защитников Мариуполя.

"Я вижу отдельное отношение со стороны россиян именно к защитникам Мариуполя. Мы сейчас видим новую тенденцию - россияне свозят защитников в отдельные исправительные учреждения на территории Российской Федерации, потом они среди защитников Мариуполя ищут военнопленных, в отношении которых начинают публичные судилища", - сказал уполномоченный.

Он подчеркнул, что эта новая тактика РФ является нарушением Женевских конвенций и отдельным военным преступлением. По словам омбудсмена, Украина привлекает внимание к этому представителей Международного комитета Красного Креста и требует от них реакции.

"С другой стороны, мы ищем новых посредников, которые могут помочь нам вернуть всех военнопленных, гражданских заложников, в том числе защитников Мариуполя", - подчеркнул омбудсмен.

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Лубинец отметил, что Украина до сих пор не имеет официального доступа к военнопленным и гражданским заложникам, поскольку РФ продолжает ограничивать их посещение представителями МККК, которые имеют соответствующий мандат. Однако из других каналов получения информации имеем "полную картину, что там происходит", заявил Лубинец.

"Во-первых, все наши военнопленные не получают достаточно еды, воды. Им не оказывается медицинская помощь. Также большая часть находится под постоянными пытками, физическими, психологическими пытками со стороны Российской Федерации", - заявил омбудсмен, подчеркнув, что Россия "нарушает все Женевские конвеции".

Напомним, в российском плену до сих пор находятся более 1900 военных с "Азовстали".