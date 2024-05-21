РФ максимально затягивает процесс возвращения именно защитников Мариуполя, - Лубинец

Именно в отношении пленных защитников Мариуполя россияне затягивают процесс возвращения.

Как передает Цензор.НЕТ, это в эфире национального телемарафона отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Он отметил, что именно в отношении пленных защитников Мариуполя россияне устраивают публичные судилища, нарушая Женевские конвенции и фактически совершая новые военные преступления.

Кроме того, он рассказал о шагах Украины для возвращения граждан на родину:

Во-первых, Украина готовится к проведению большого Саммита мира, который состоится в Швейцарии. На нем будут подняты три основных вопроса: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение всех депортированных и пленных.

Во-вторых, 16 мая в Киеве состоялось заседание Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира, к которой присоединились послы 47 стран мира, среди которых - 4 международные организации. На заседании обсудили ряд вопросов, чтобы в дальнейшем представители стран подняли их на уровне своего правительства и парламентов.

Смотрите также: Защищая Украину, погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич (Гринка). ФОТО

Лубинец выразил надежду, что результатом этой встречи будет допуск представителей МККК к украинским военнопленным и обеспечение их базовых прав, срочное налаживание коммуникации и привлечение посредников с целью проведения обмена "всех на всех".

Ранее сообщалось, что в российском плену до сих пор находятся более 1900 военных с "Азовстали".

Смотрите также: Его пытали и даже расстреливали. Ошеломляющая история защитника Мариуполя Геннадия Зеленого. ВИДЕО

Напомним, 16 мая 2022 года по приказу командования Сил обороны началась эвакуация 2,5 тыс. украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. 20 мая россияне вывезли последних из них. Большинство защитников оккупанты удерживали во временно оккупированных Оленовке и Новоазовске. Впоследствии их перевели в российские колонии.

По состоянию на 2023 год был возвращен лишь каждый пятый из почти 2,5 тысяч пленных защитников Мариуполя.