РФ максимально затягивает процесс возвращения именно защитников Мариуполя, - Лубинец
Именно в отношении пленных защитников Мариуполя россияне затягивают процесс возвращения.
Как передает Цензор.НЕТ, это в эфире национального телемарафона отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что именно в отношении пленных защитников Мариуполя россияне устраивают публичные судилища, нарушая Женевские конвенции и фактически совершая новые военные преступления.
Кроме того, он рассказал о шагах Украины для возвращения граждан на родину:
- Во-первых, Украина готовится к проведению большого Саммита мира, который состоится в Швейцарии. На нем будут подняты три основных вопроса: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение всех депортированных и пленных.
- Во-вторых, 16 мая в Киеве состоялось заседание Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира, к которой присоединились послы 47 стран мира, среди которых - 4 международные организации. На заседании обсудили ряд вопросов, чтобы в дальнейшем представители стран подняли их на уровне своего правительства и парламентов.
Лубинец выразил надежду, что результатом этой встречи будет допуск представителей МККК к украинским военнопленным и обеспечение их базовых прав, срочное налаживание коммуникации и привлечение посредников с целью проведения обмена "всех на всех".
Ранее сообщалось, что в российском плену до сих пор находятся более 1900 военных с "Азовстали".
Напомним, 16 мая 2022 года по приказу командования Сил обороны началась эвакуация 2,5 тыс. украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. 20 мая россияне вывезли последних из них. Большинство защитников оккупанты удерживали во временно оккупированных Оленовке и Новоазовске. Впоследствии их перевели в российские колонии.
По состоянию на 2023 год был возвращен лишь каждый пятый из почти 2,5 тысяч пленных защитников Мариуполя.
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Цікаво: до чого б це? 🤔