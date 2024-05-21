РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9591 посетитель онлайн
Новости
773 6

РФ максимально затягивает процесс возвращения именно защитников Мариуполя, - Лубинец

маріуполь

Именно в отношении пленных защитников Мариуполя россияне затягивают процесс возвращения.

Как передает Цензор.НЕТ, это в эфире национального телемарафона отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.


Он отметил, что именно в отношении пленных защитников Мариуполя россияне устраивают публичные судилища, нарушая Женевские конвенции и фактически совершая новые военные преступления.

Кроме того, он рассказал о шагах Украины для возвращения граждан на родину:

  • Во-первых, Украина готовится к проведению большого Саммита мира, который состоится в Швейцарии. На нем будут подняты три основных вопроса: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение всех депортированных и пленных.
  • Во-вторых, 16 мая в Киеве состоялось заседание Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира, к которой присоединились послы 47 стран мира, среди которых - 4 международные организации. На заседании обсудили ряд вопросов, чтобы в дальнейшем представители стран подняли их на уровне своего правительства и парламентов.

Смотрите также: Защищая Украину, погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич (Гринка). ФОТО

Лубинец выразил надежду, что результатом этой встречи будет допуск представителей МККК к украинским военнопленным и обеспечение их базовых прав, срочное налаживание коммуникации и привлечение посредников с целью проведения обмена "всех на всех".

Ранее сообщалось, что в российском плену до сих пор находятся более 1900 военных с "Азовстали".

Смотрите также: Его пытали и даже расстреливали. Ошеломляющая история защитника Мариуполя Геннадия Зеленого. ВИДЕО

Напомним, 16 мая 2022 года по приказу командования Сил обороны началась эвакуация 2,5 тыс. украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. 20 мая россияне вывезли последних из них. Большинство защитников оккупанты удерживали во временно оккупированных Оленовке и Новоазовске. Впоследствии их перевели в российские колонии.

По состоянию на 2023 год был возвращен лишь каждый пятый из почти 2,5 тысяч пленных защитников Мариуполя.

Автор: 

военнопленные (1056) Мариуполь (5708) Азовсталь (375) Лубинец Дмитрий (456)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що робить той, під чиї гарантії захисники Маріуполя здалися в полон? 🤔

Чомусь згадалось: "...якщо я не закінчу війну то повинен прийти інший..."
Цікаво: до чого б це? 🤔
показать весь комментарий
21.05.2024 20:22 Ответить
Дирляндець Лубінець,чекаєм на твоє звернення до Конституційного суду з приводу нашого "просроченого".Не всі в країні знають,що це не обов'язково мають робити 45-ть депутатів,таке звернення може подати як Верховний суд так і омбудсмен.Лубінець,докажи,що ти справді омбудсмен,а не "дворняшка" Єрмака,подай звернення до КС
показать весь комментарий
21.05.2024 21:00 Ответить
воно - 100% собачка елдака та нікуди не подасть
показать весь комментарий
21.05.2024 21:30 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2024 21:00 Ответить
Может обменять бойцов на ЗЕлемойского?
показать весь комментарий
21.05.2024 22:03 Ответить
Кацапия--- ,,Азов,, не считает как ВСУ, не армия. В этом юридическая проблема. Мол они преступники, наемники, бандиты итд. Под конвенции не подпадают. Прогноз плохой по освобождению или обмену. Очень плохой. Судить их будут и судят как преступников военных. Сроки там дикие. Тут на форуме до хрена юристов ананистов совково вумных, дальше не стану. То сорвутся клеймить. Мы потеряем их. Может и стоило дать им возможность прорыва. Но не все очевидно соглашались. Ещё одна жуткая ошибка этой войны. Мариуполь в смысле.
показать весь комментарий
22.05.2024 07:12 Ответить
 
 