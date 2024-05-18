Его пытали и даже расстреливали. Ошеломляющая история защитника Мариуполя Геннадия Зеленого. ВИДЕО

"Несокрушимый и непокоренный", - говорят о Геннадии Зеленом, бывшем морском пехотинце, который защищал родной Мариуполь в 2014 году и снова встал на защиту своего города в 2022-м.

В новом выпуске программы "Захист" смотрите свидетельства, от которых перехватывает дыхание, передает Цензор.НЕТ.

Защитник Мариуполя рассказывает страшную правду о том, как в полном окружении защищали город. О плене и ужасных пытках. О предательстве тех, кому спас жизнь. О побеге из плена и ужасах выживания в захваченном озверевшими орками городе.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 3135 человек, треть из них были зарегистрированы как пропавшие без вести, - Коордштаб