Его пытали и даже расстреливали. Ошеломляющая история защитника Мариуполя Геннадия Зеленого. ВИДЕО
"Несокрушимый и непокоренный", - говорят о Геннадии Зеленом, бывшем морском пехотинце, который защищал родной Мариуполь в 2014 году и снова встал на защиту своего города в 2022-м.
В новом выпуске программы "Захист" смотрите свидетельства, от которых перехватывает дыхание, передает Цензор.НЕТ.
Защитник Мариуполя рассказывает страшную правду о том, как в полном окружении защищали город. О плене и ужасных пытках. О предательстве тех, кому спас жизнь. О побеге из плена и ужасах выживания в захваченном озверевшими орками городе.
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+18 Томаш Сапковский
показать весь комментарий18.05.2024 20:41
+7 Валерій Стрюков #483095
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+5 Андрей Стадник #443039
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Мені цікаво. От ти якось там живеш. напевно ж маєш чоловіка. Як гадаєш - твій чоловік Чоловік?
Чому з великої, тому що особа чоловічої статі існує не лише для того щоб сприяти народженню дітей. Чоловік ще й воїн, захисник. Чоловік повинен тебе захищати та твоїх дітей.
Тебе, жіночко, влаштовує, що твій чоловік - чмо?
Герою слава!!!
Влада 2 роки розраховувала лише на добровольців і західну допомогу, а тепер пожежним порядком гребе всіх підряд, що вже пусті вулиці та ринки???
Так, вкраїні війна. Але ж життєдіяльність країни та міста теж комусь треба забезпечувати.
Запитайте військових не медійних, що топлять за мобілізацію, а тих, що просто роблять свою роботу, наскільки їм "легко" з мобілізованими, які то не просихають, то б'ються в епілептичних нападах, а деякі взагалі помирають по дорозі до навчального центру, або просто у ТЦК.