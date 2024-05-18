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Его пытали и даже расстреливали. Ошеломляющая история защитника Мариуполя Геннадия Зеленого. ВИДЕО

"Несокрушимый и непокоренный", - говорят о Геннадии Зеленом, бывшем морском пехотинце, который защищал родной Мариуполь в 2014 году и снова встал на защиту своего города в 2022-м.

В новом выпуске программы "Захист" смотрите свидетельства, от которых перехватывает дыхание, передает Цензор.НЕТ.

Защитник Мариуполя рассказывает страшную правду о том, как в полном окружении защищали город. О плене и ужасных пытках. О предательстве тех, кому спас жизнь. О побеге из плена и ужасах выживания в захваченном озверевшими орками городе.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 3135 человек, треть из них были зарегистрированы как пропавшие без вести, - Коордштаб

Автор: 

военнопленные (1070) Мариуполь (5712) военнослужащие (6134)


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Топ комментарии
+18
Ти притрушене лайно. Ця людина свою країну боронила! Що, значить "сам пішов"?! Це обов'язок кожного!
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18.05.2024 20:41
+7
Безмізка, тупа курка
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18.05.2024 20:50
+5
Правильно вище сказали. Тупа курка.
Мені цікаво. От ти якось там живеш. напевно ж маєш чоловіка. Як гадаєш - твій чоловік Чоловік?
Чому з великої, тому що особа чоловічої статі існує не лише для того щоб сприяти народженню дітей. Чоловік ще й воїн, захисник. Чоловік повинен тебе захищати та твоїх дітей.
Тебе, жіночко, влаштовує, що твій чоловік - чмо?
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18.05.2024 21:26
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а зеленський і русня мають відповісти за ці злочини
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18.05.2024 20:38 Ответить
Пані Людмила, вам ніхто не казав, що ви дурнувата?
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18.05.2024 21:27 Ответить
Ти притрушене лайно. Ця людина свою країну боронила! Що, значить "сам пішов"?! Це обов'язок кожного!
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18.05.2024 20:41 Ответить
Безмізка, тупа курка
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18.05.2024 20:50 Ответить
Правильно вище сказали. Тупа курка.
Мені цікаво. От ти якось там живеш. напевно ж маєш чоловіка. Як гадаєш - твій чоловік Чоловік?
Чому з великої, тому що особа чоловічої статі існує не лише для того щоб сприяти народженню дітей. Чоловік ще й воїн, захисник. Чоловік повинен тебе захищати та твоїх дітей.
Тебе, жіночко, влаштовує, що твій чоловік - чмо?
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18.05.2024 21:26 Ответить
Люся краще змовчали,а так як в калюжу перднул
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18.05.2024 21:21 Ответить
Кацапи- нежить.
Герою слава!!!
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18.05.2024 21:43 Ответить
Бажано щоб така участь спіткала того хто здав Маріуполь.
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18.05.2024 22:35 Ответить
А тим часом " херой" той, хто напав з ножом на ТЦКшника. Що відбувається? Вже кацапами і ЗМІ захопили?
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18.05.2024 22:45 Ответить
Може просто ці ТЦК вже людей задовбали, навіщо сліди кацапів скрізь шукати???

Влада 2 роки розраховувала лише на добровольців і західну допомогу, а тепер пожежним порядком гребе всіх підряд, що вже пусті вулиці та ринки???

Так, вкраїні війна. Але ж життєдіяльність країни та міста теж комусь треба забезпечувати.
Запитайте військових не медійних, що топлять за мобілізацію, а тих, що просто роблять свою роботу, наскільки їм "легко" з мобілізованими, які то не просихають, то б'ються в епілептичних нападах, а деякі взагалі помирають по дорозі до навчального центру, або просто у ТЦК.
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18.05.2024 23:57 Ответить
Що таке задовбали? Чомусь одні повинні воювати, а інші хочуть тільки забезпечувати? Хитра дупа не порветься?
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19.05.2024 00:11 Ответить
 
 