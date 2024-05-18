Його катували і навіть розстрілювали. Приголомшлива історія захисника Маріуполя Геннадія Зеленого. ВIДЕО

"Незламний і нескорений" – кажуть про Геннадія Зеленого, колишнього морського піхотинця, який захищав рідний Маріуполь в 2014 році й знову встав на захист свого міста в 2022.

В новому випуску програми "Захист" дивіться свідчення, від яких перехоплює подих, передає Цензор.НЕТ.

Оборонець Маріуполя розповідає страшну правду про те, як у повному оточенні захищали місто. Про полон і жахливі тортури. Про зраду тих, кому врятував життя. Про втечу з полону та страхіття виживання в захопленому озвірілими орками місті.

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