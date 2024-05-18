Його катували і навіть розстрілювали. Приголомшлива історія захисника Маріуполя Геннадія Зеленого. ВIДЕО
"Незламний і нескорений" – кажуть про Геннадія Зеленого, колишнього морського піхотинця, який захищав рідний Маріуполь в 2014 році й знову встав на захист свого міста в 2022.
В новому випуску програми "Захист" дивіться свідчення, від яких перехоплює подих, передає Цензор.НЕТ.
Оборонець Маріуполя розповідає страшну правду про те, як у повному оточенні захищали місто. Про полон і жахливі тортури. Про зраду тих, кому врятував життя. Про втечу з полону та страхіття виживання в захопленому озвірілими орками місті.
Топ коментарі
+18 Томаш Сапковский
показати весь коментар18.05.2024 20:41
+7 Валерій Стрюков #483095
показати весь коментар18.05.2024 20:50
+5 Андрей Стадник #443039
показати весь коментар18.05.2024 21:26
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Мені цікаво. От ти якось там живеш. напевно ж маєш чоловіка. Як гадаєш - твій чоловік Чоловік?
Чому з великої, тому що особа чоловічої статі існує не лише для того щоб сприяти народженню дітей. Чоловік ще й воїн, захисник. Чоловік повинен тебе захищати та твоїх дітей.
Тебе, жіночко, влаштовує, що твій чоловік - чмо?
Герою слава!!!
Влада 2 роки розраховувала лише на добровольців і західну допомогу, а тепер пожежним порядком гребе всіх підряд, що вже пусті вулиці та ринки???
Так, вкраїні війна. Але ж життєдіяльність країни та міста теж комусь треба забезпечувати.
Запитайте військових не медійних, що топлять за мобілізацію, а тих, що просто роблять свою роботу, наскільки їм "легко" з мобілізованими, які то не просихають, то б'ються в епілептичних нападах, а деякі взагалі помирають по дорозі до навчального центру, або просто у ТЦК.