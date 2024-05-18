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Новини Відео Війна
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Його катували і навіть розстрілювали. Приголомшлива історія захисника Маріуполя Геннадія Зеленого. ВIДЕО

"Незламний і нескорений" – кажуть про Геннадія Зеленого, колишнього морського піхотинця, який захищав рідний Маріуполь в 2014 році й знову встав на захист свого міста в 2022.

В новому випуску програми "Захист" дивіться свідчення, від яких перехоплює подих, передає Цензор.НЕТ.

Оборонець Маріуполя розповідає страшну правду про те, як у повному оточенні захищали місто. Про полон і жахливі тортури. Про зраду тих, кому врятував життя. Про втечу з полону та страхіття виживання в захопленому озвірілими орками місті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 3135 осіб, третина з них були зареєстровані як зниклі безвісти, - Коордштаб

Автор: 

військовополонені (935) Маріуполь (3230) військовослужбовці (4744)


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Топ коментарі
+18
Ти притрушене лайно. Ця людина свою країну боронила! Що, значить "сам пішов"?! Це обов'язок кожного!
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18.05.2024 20:41
+7
Безмізка, тупа курка
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18.05.2024 20:50
+5
Правильно вище сказали. Тупа курка.
Мені цікаво. От ти якось там живеш. напевно ж маєш чоловіка. Як гадаєш - твій чоловік Чоловік?
Чому з великої, тому що особа чоловічої статі існує не лише для того щоб сприяти народженню дітей. Чоловік ще й воїн, захисник. Чоловік повинен тебе захищати та твоїх дітей.
Тебе, жіночко, влаштовує, що твій чоловік - чмо?
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18.05.2024 21:26
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а зеленський і русня мають відповісти за ці злочини
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18.05.2024 20:38 Відповісти
Пані Людмила, вам ніхто не казав, що ви дурнувата?
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18.05.2024 21:27 Відповісти
Ти притрушене лайно. Ця людина свою країну боронила! Що, значить "сам пішов"?! Це обов'язок кожного!
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18.05.2024 20:41 Відповісти
Безмізка, тупа курка
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18.05.2024 20:50 Відповісти
Правильно вище сказали. Тупа курка.
Мені цікаво. От ти якось там живеш. напевно ж маєш чоловіка. Як гадаєш - твій чоловік Чоловік?
Чому з великої, тому що особа чоловічої статі існує не лише для того щоб сприяти народженню дітей. Чоловік ще й воїн, захисник. Чоловік повинен тебе захищати та твоїх дітей.
Тебе, жіночко, влаштовує, що твій чоловік - чмо?
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18.05.2024 21:26 Відповісти
Люся краще змовчали,а так як в калюжу перднул
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18.05.2024 21:21 Відповісти
Кацапи- нежить.
Герою слава!!!
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18.05.2024 21:43 Відповісти
Бажано щоб така участь спіткала того хто здав Маріуполь.
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18.05.2024 22:35 Відповісти
А тим часом " херой" той, хто напав з ножом на ТЦКшника. Що відбувається? Вже кацапами і ЗМІ захопили?
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18.05.2024 22:45 Відповісти
Може просто ці ТЦК вже людей задовбали, навіщо сліди кацапів скрізь шукати???

Влада 2 роки розраховувала лише на добровольців і західну допомогу, а тепер пожежним порядком гребе всіх підряд, що вже пусті вулиці та ринки???

Так, вкраїні війна. Але ж життєдіяльність країни та міста теж комусь треба забезпечувати.
Запитайте військових не медійних, що топлять за мобілізацію, а тих, що просто роблять свою роботу, наскільки їм "легко" з мобілізованими, які то не просихають, то б'ються в епілептичних нападах, а деякі взагалі помирають по дорозі до навчального центру, або просто у ТЦК.
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18.05.2024 23:57 Відповісти
Що таке задовбали? Чомусь одні повинні воювати, а інші хочуть тільки забезпечувати? Хитра дупа не порветься?
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19.05.2024 00:11 Відповісти
 
 