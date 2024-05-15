З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 3135 осіб, третина з них були зареєстровані як зниклі безвісти, - Коордштаб
Третина обміняних українських полонених вважалися зниклими безвісти. На сьогодні кількість зниклих безвісти, а також військовополонених збільшилася драматично.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.
"До 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ, у нас було зареєстровано офіційно близько трьохсот військовополонених та зниклих безвісти. І на той час нам здавалося, що це – дуже велика цифра. Зараз кількість зниклих безвісти, а також військовополонених збільшилася драматично", - зазначив Яценко.
Він додав, що з березня 2022 року, з того часу як заснований Координаційний штаб, було організовано 51 обмін полоненими.
"З російського полону було звільнено 3135 осіб, серед них – 147 цивільних. Я наголошую, що приблизно третина з цієї загальної цифри були зареєстровані як зниклі безвісти", - додав Яценко.
Він пояснив, що умовно Україна виступає з пропозицією до Росії здійснити обмін за формулою "100 на 100". Тобто пропонує звільнити 100 полонених російських військових в обмін на будь-яких 100 українських військовополонених, яких РФ готова віддати.
"І часто ці люди, які повертаються росіянами, є тими, хто вважався зниклими безвісти", - зауважив він.
Він наголосив, що Україна шукає різні шляхи звільнення наших людей з російського полону, однак РФ чинить усілякі перешкоди.
Крім того, Росія не ділиться з Україною жодною інформацією щодо військовополонених чи цивільних заручників. Натомість Україна як правова держава передала до РФ повний список російських військовополонених.
"І особлива проблема у перемовинах стосується повернення українських цивільних. Тому що цивільні особи, за визначенням, не є військовополоненими й не можуть бути обмінені на військовополонених. Взагалі, Росія не має жодних підстав, аби незаконно позбавляти волі українських цивільних. Але ми знаємо, що у російському де-факто полоні перебуває близько 1600 цивільних, тобто людей, які не мали жодних військових посад", - зазначив представник Коордштабу.
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Спитайте у тцк-шників, може вони знають причину?
Але він також каже не всю правду. Більшість з цих 46,2% пройшли фронт заочно (але УБД отримали без затримок). І я чудово розумію, що той хто не хоче воювати, той або зовсім не буде цього робити, або буде робити дуже погано, підставляючи своїх же побратимів. Я чув дуже багато відгуків від командирів підрозділів, до котрих потрапляло отаке "щастя", впіймане тцк-шниками, від якого більше проблем аніж користі. Яка мотивація у таких мобілізованих, які до того ж "пройшли" ВЛК за кілька хвилин і відправлені в центр підготовки з купою хронічних хвороб? А тисячі здорових ухилянтів поховалися за спецобліком. Це тобі зрозуміло?