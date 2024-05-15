С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 3135 человек, треть из них были зарегистрированы как пропавшие без вести, - Коордштаб
Треть обменянных украинских пленных считались пропавшими без вести. На сегодня количество пропавших без вести, а также военнопленных увеличилось драматически.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.
"До 24 февраля 2022 года, начала полномасштабного вторжения РФ, у нас было зарегистрировано официально около трехсот военнопленных и пропавших без вести. И в то время нам казалось, что это - очень большая цифра. Сейчас количество пропавших без вести, а также военнопленных увеличилось драматически", - отметил Яценко.
Он добавил, что с марта 2022 года, с тех пор как был основан Координационный штаб, был организован 51 обмен пленными.
"Из российского плена было освобождено 3135 человек, среди них - 147 гражданских. Я подчеркиваю, что примерно треть из этой общей цифры были зарегистрированы как пропавшие без вести", - добавил Яценко.
Он сказал, что условно Украина выступает с предложением к России осуществить обмен по формуле "100 на 100". То есть предлагает освободить 100 пленных российских военных в обмен на любых 100 украинских военнопленных, которых РФ готова отдать.
"И часто эти люди, которые возвращаются россиянами, являются теми, кто считался пропавшими без вести", - отметил он.
Он отметил, что Украина ищет различные пути освобождения наших людей из российского плена, однако РФ оказывает всяческие препятствия.
Кроме того, Россия не делится с Украиной никакой информацией о военнопленных или гражданских заложниках. Зато Украина как правовое государство передала в РФ полный список российских военнопленных.
"И особая проблема в переговорах касается возвращения украинских гражданских. Потому что гражданские лица, по определению, не являются военнопленными и не могут быть обменяны на военнопленных. Вообще, Россия не имеет никаких оснований, чтобы незаконно лишать свободы украинских гражданских. Но мы знаем, что в российском де-факто плену находится около 1600 гражданских, то есть людей, не имевших никаких военных должностей", - отметил представитель Коордштаба.
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Спитайте у тцк-шників, може вони знають причину?
Але він також каже не всю правду. Більшість з цих 46,2% пройшли фронт заочно (але УБД отримали без затримок). І я чудово розумію, що той хто не хоче воювати, той або зовсім не буде цього робити, або буде робити дуже погано, підставляючи своїх же побратимів. Я чув дуже багато відгуків від командирів підрозділів, до котрих потрапляло отаке "щастя", впіймане тцк-шниками, від якого більше проблем аніж користі. Яка мотивація у таких мобілізованих, які до того ж "пройшли" ВЛК за кілька хвилин і відправлені в центр підготовки з купою хронічних хвороб? А тисячі здорових ухилянтів поховалися за спецобліком. Це тобі зрозуміло?