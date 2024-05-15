С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 3135 человек, треть из них были зарегистрированы как пропавшие без вести, - Коордштаб

Треть обменянных украинских пленных считались пропавшими без вести. На сегодня количество пропавших без вести, а также военнопленных увеличилось драматически.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

"До 24 февраля 2022 года, начала полномасштабного вторжения РФ, у нас было зарегистрировано официально около трехсот военнопленных и пропавших без вести. И в то время нам казалось, что это - очень большая цифра. Сейчас количество пропавших без вести, а также военнопленных увеличилось драматически", - отметил Яценко.

Он добавил, что с марта 2022 года, с тех пор как был основан Координационный штаб, был организован 51 обмен пленными.

"Из российского плена было освобождено 3135 человек, среди них - 147 гражданских. Я подчеркиваю, что примерно треть из этой общей цифры были зарегистрированы как пропавшие без вести", - добавил Яценко.

Он сказал, что условно Украина выступает с предложением к России осуществить обмен по формуле "100 на 100". То есть предлагает освободить 100 пленных российских военных в обмен на любых 100 украинских военнопленных, которых РФ готова отдать.

"И часто эти люди, которые возвращаются россиянами, являются теми, кто считался пропавшими без вести", - отметил он.

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Он отметил, что Украина ищет различные пути освобождения наших людей из российского плена, однако РФ оказывает всяческие препятствия.

Кроме того, Россия не делится с Украиной никакой информацией о военнопленных или гражданских заложниках. Зато Украина как правовое государство передала в РФ полный список российских военнопленных.

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"И особая проблема в переговорах касается возвращения украинских гражданских. Потому что гражданские лица, по определению, не являются военнопленными и не могут быть обменяны на военнопленных. Вообще, Россия не имеет никаких оснований, чтобы незаконно лишать свободы украинских гражданских. Но мы знаем, что в российском де-факто плену находится около 1600 гражданских, то есть людей, не имевших никаких военных должностей", - отметил представитель Коордштаба.