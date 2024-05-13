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Папа Римский призвал к обмену пленными между Украиной и РФ и готов помочь в этом

папа,франциск,римський

Папа Римский в воскресенье, 12 мая, повторил призыв к обмену пленными между Украиной и Россией. А также заверил в готовности Ватикана способствовать любым усилиям в этом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Vatican News.

"Я снова обращаюсь с призывом к всеобщему обмену всех пленных между Россией и Украиной, уверяя в готовности Святого престола посодействовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных. И в дальнейшем давайте молиться за мир в Украине, в Палестине, в Израиле, в Мьянме. Давайте молиться за мир", - призвал Папа Франциск.

Читайте: Вопрос обмена "всех на всех" будут рассматривать на Саммите мира в Швейцарии, - Зеленский

Автор: 

военнопленные (1054) обмен (1368) Папа Римский (429)


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Топ комментарии
+6
С своим дружбаном Гундяевым договорится?
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13.05.2024 06:53
+4
Шось я не вірю кудахканням цього прикацапленого папи. Він, до речі, не сказав ні одного слова в підтримку України, тому все це белькотіння з його боку нагадує висери китайців про конфлікт в Україні, коли майже весь світ називає це війною.
Так що, папа, ти краще помовчи, за розумного підеш.
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13.05.2024 07:45
+3
цього ще закликунярія не доставало...
ще трохі і буде бубою - не дорос папік...
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13.05.2024 07:20
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С своим дружбаном Гундяевым договорится?
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13.05.2024 06:53 Ответить
цього ще закликунярія не доставало...
ще трохі і буде бубою - не дорос папік...
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13.05.2024 07:20 Ответить
************
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13.05.2024 07:24 Ответить
В цього тата заклики якісь провокаційні , виглядає так що він дійсно 2-юрідний брат пригожина.
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13.05.2024 07:36 Ответить
Хороша ідея, але пропоную обмінювати на живу вагу, віднодованих кацанів на наших замучених до напівголодної смерті захисників.
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13.05.2024 07:36 Ответить
яка відповідальність в колована?
ніякої
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13.05.2024 07:38 Ответить
І трьох років війни не минуло. Але краще пізніше, ніж ніколи.
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13.05.2024 07:43 Ответить
Шось я не вірю кудахканням цього прикацапленого папи. Він, до речі, не сказав ні одного слова в підтримку України, тому все це белькотіння з його боку нагадує висери китайців про конфлікт в Україні, коли майже весь світ називає це війною.
Так що, папа, ти краще помовчи, за розумного підеш.
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13.05.2024 07:45 Ответить
воно себе любить,
а шо там українців багато кацапня разбомбило? - його не їбе,
воно тільки себе любить
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13.05.2024 07:45 Ответить
буба недомобілізований - от і я кажу, *** собі струя...
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13.05.2024 07:53 Ответить
Ху@ло перевів зарплату в банк Ватікану?
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13.05.2024 07:56 Ответить
слідить за аеродромами , шо б це зелене падло не втікло...
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13.05.2024 08:12 Ответить
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13.05.2024 08:30 Ответить
Хоч якісь більш менш прийнятний заклик, а не тупе вилизування путінського заду
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13.05.2024 08:35 Ответить
Цим і займайся, а не політикуй.
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13.05.2024 09:09 Ответить
не чіпайте бубу - святий піздюк і злопамятний, як всі карликі..
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13.05.2024 09:31 Ответить
а ***** шє нашого попугая не зняло? - вони так схожі...
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13.05.2024 11:37 Ответить
 
 