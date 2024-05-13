Папа Римский призвал к обмену пленными между Украиной и РФ и готов помочь в этом
Папа Римский в воскресенье, 12 мая, повторил призыв к обмену пленными между Украиной и Россией. А также заверил в готовности Ватикана способствовать любым усилиям в этом направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Vatican News.
"Я снова обращаюсь с призывом к всеобщему обмену всех пленных между Россией и Украиной, уверяя в готовности Святого престола посодействовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных. И в дальнейшем давайте молиться за мир в Украине, в Палестине, в Израиле, в Мьянме. Давайте молиться за мир", - призвал Папа Франциск.
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ще трохі і буде бубою - не дорос папік...
ніякої
Так що, папа, ти краще помовчи, за розумного підеш.
а шо там українців багато кацапня разбомбило? - його не їбе,
воно тільки себе любить