Папа Римский призвал к обмену пленными между Украиной и РФ и готов помочь в этом

Папа Римский в воскресенье, 12 мая, повторил призыв к обмену пленными между Украиной и Россией. А также заверил в готовности Ватикана способствовать любым усилиям в этом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Vatican News.

"Я снова обращаюсь с призывом к всеобщему обмену всех пленных между Россией и Украиной, уверяя в готовности Святого престола посодействовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных. И в дальнейшем давайте молиться за мир в Украине, в Палестине, в Израиле, в Мьянме. Давайте молиться за мир", - призвал Папа Франциск.

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