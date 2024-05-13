УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5210 відвідувачів онлайн
Новини
1 242 17

Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною і РФ та готовий посприяти цьому

папа,франциск,римський

Папа Римський у неділю, 12 травня, повторив заклик до обміну полоненими між Україною та Росією. А також запевнив у готовності Ватикану сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Vatican News.

"Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир", – закликав Папа Франциск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання обміну "всіх на всіх" розглядатимуть на саміті миру в Швейцарії, - Зеленський

Автор: 

військовополонені (918) обмін (1150) Папа Римський (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
С своим дружбаном Гундяевым договорится?
показати весь коментар
13.05.2024 06:53
+4
Шось я не вірю кудахканням цього прикацапленого папи. Він, до речі, не сказав ні одного слова в підтримку України, тому все це белькотіння з його боку нагадує висери китайців про конфлікт в Україні, коли майже весь світ називає це війною.
Так що, папа, ти краще помовчи, за розумного підеш.
показати весь коментар
13.05.2024 07:45
+3
цього ще закликунярія не доставало...
ще трохі і буде бубою - не дорос папік...
показати весь коментар
13.05.2024 07:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С своим дружбаном Гундяевым договорится?
показати весь коментар
13.05.2024 06:53 Відповісти
цього ще закликунярія не доставало...
ще трохі і буде бубою - не дорос папік...
показати весь коментар
13.05.2024 07:20 Відповісти
************
показати весь коментар
13.05.2024 07:24 Відповісти
В цього тата заклики якісь провокаційні , виглядає так що він дійсно 2-юрідний брат пригожина.
показати весь коментар
13.05.2024 07:36 Відповісти
Хороша ідея, але пропоную обмінювати на живу вагу, віднодованих кацанів на наших замучених до напівголодної смерті захисників.
показати весь коментар
13.05.2024 07:36 Відповісти
яка відповідальність в колована?
ніякої
показати весь коментар
13.05.2024 07:38 Відповісти
І трьох років війни не минуло. Але краще пізніше, ніж ніколи.
показати весь коментар
13.05.2024 07:43 Відповісти
Шось я не вірю кудахканням цього прикацапленого папи. Він, до речі, не сказав ні одного слова в підтримку України, тому все це белькотіння з його боку нагадує висери китайців про конфлікт в Україні, коли майже весь світ називає це війною.
Так що, папа, ти краще помовчи, за розумного підеш.
показати весь коментар
13.05.2024 07:45 Відповісти
воно себе любить,
а шо там українців багато кацапня разбомбило? - його не їбе,
воно тільки себе любить
показати весь коментар
13.05.2024 07:45 Відповісти
буба недомобілізований - от і я кажу, *** собі струя...
показати весь коментар
13.05.2024 07:53 Відповісти
Ху@ло перевів зарплату в банк Ватікану?
показати весь коментар
13.05.2024 07:56 Відповісти
слідить за аеродромами , шо б це зелене падло не втікло...
показати весь коментар
13.05.2024 08:12 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 08:30 Відповісти
Хоч якісь більш менш прийнятний заклик, а не тупе вилизування путінського заду
показати весь коментар
13.05.2024 08:35 Відповісти
Цим і займайся, а не політикуй.
показати весь коментар
13.05.2024 09:09 Відповісти
не чіпайте бубу - святий піздюк і злопамятний, як всі карликі..
показати весь коментар
13.05.2024 09:31 Відповісти
а ***** шє нашого попугая не зняло? - вони так схожі...
показати весь коментар
13.05.2024 11:37 Відповісти
 
 