Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною і РФ та готовий посприяти цьому

Папа Римський у неділю, 12 травня, повторив заклик до обміну полоненими між Україною та Росією. А також запевнив у готовності Ватикану сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Vatican News.

"Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир", – закликав Папа Франциск.

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