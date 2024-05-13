Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною і РФ та готовий посприяти цьому
Папа Римський у неділю, 12 травня, повторив заклик до обміну полоненими між Україною та Росією. А також запевнив у готовності Ватикану сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Vatican News.
"Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир", – закликав Папа Франциск.
Топ коментарі
+6 govtva
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+4 Котяра Бегемот
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ще трохі і буде бубою - не дорос папік...
ніякої
Так що, папа, ти краще помовчи, за розумного підеш.
а шо там українців багато кацапня разбомбило? - його не їбе,
воно тільки себе любить