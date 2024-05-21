РФ максимально затягує процес повернення саме оборонців Маріуполя, - Лубінець

Саме стосовно полонених захисників Маріуполя росіяни затягують процес повернення.

Як передає Цензор.НЕТ, на цьому у ефірі національного телемарафону наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



Він зауважив, що саме щодо полонених оборонців Маріуполя росіяни влаштовують публічні судилища, порушуючи Женевські конвенції та фактично скоюючи нові воєнні злочини.

Крім того, він розповів про кроки України для повернення громадян на батьківщину:

По-перше, Україна готується до проведення великого Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. На ньому будуть порушені три основні питання: ядерна безпека, продовольча безпека та повернення всіх депортованих та полонених.

По-друге, 16 травня в Києві відбулося засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру до якої доєдналися посли 47 країн світу серед яких - 4 міжнародні організації, на якій обговорили низку питань, щоб надалі представники країн порушили їх на рівні свого уряду та парламентів.

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Лубінець висловив сподівання, що результатом цієї зустрічі буде допущення представників МКЧХ до українських військовополонених та забезпечення їхніх базових прав, термінове налагодження комунікації та залучення посередників з метою проведення обміну "всіх на всіх".

Раніше повідомлялося, що в російському полоні досі перебувають понад 1900 військових з "Азовсталі".

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Нагадаємо, 16 травня 2022 року за наказом командування Сил оборони розпочалася евакуація 2,5 тис. українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 20 травня росіяни вивезли останніх з них. Більшість захисників окупанти утримували в тимчасово окупованих Оленівці та Новоазовську. Згодом їх перевели у російські колонії.

Станом на 2023 рік було повернуто лише кожного п'ятого із майже 2,5 тисячі полонених оборонців Маріуполя.