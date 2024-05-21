РФ блокирует обмен пленными и репатриацию тел погибших украинских защитников, - Координационный штаб

Российские захватчики блокируют обмены пленными и отказываются возвращать в Украину тела погибших украинских военных. Враг игнорирует все призывы возобновить обсуждение этих вопросов.

Об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг цинично блокирует репатриацию тел погибших защитников", - отметил он.

По его словам, все призывы Украины вернуть тела украинских военных игнорируются российской стороной.

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"Примером тому является безосновательный отказ российской стороны провести репатриацию останков погибших защитников 15 мая этого года", - говорится в сообщении Координационного штаба.

Охрименко также отметил, что Россия систематически обвиняет Украину в бездействии и нежелании обменивать пленных военнослужащих и гражданских лиц.

Однако еще в прошлом году украинская сторона обратилась к стране-агрессору с предложением создать смешанные медицинские комиссии и Совместный координационный центр по вопросам обращения с военнопленными в нейтральном государстве-посреднике.

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Российская сторона до сих пор не ответила на официальные предложения Координационного штаба и продолжает односторонне блокировать обмен военнопленными.

Координационный штаб призвал российскую сторону забрать тела своих военных и отдать их родным для надлежащего захоронения.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина инициировала обмен военнопленными, которые исповедуют католицизм и ислам, но Россия отказалась.

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