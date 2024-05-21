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Новости Обмен пленными
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РФ блокирует обмен пленными и репатриацию тел погибших украинских защитников, - Координационный штаб

РФ блокує обмін військовополоненими

Российские захватчики блокируют обмены пленными и отказываются возвращать в Украину тела погибших украинских военных. Враг игнорирует все призывы возобновить обсуждение этих вопросов.

Об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг цинично блокирует репатриацию тел погибших защитников", - отметил он.

По его словам, все призывы Украины вернуть тела украинских военных игнорируются российской стороной.

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"Примером тому является безосновательный отказ российской стороны провести репатриацию останков погибших защитников 15 мая этого года", - говорится в сообщении Координационного штаба.

Охрименко также отметил, что Россия систематически обвиняет Украину в бездействии и нежелании обменивать пленных военнослужащих и гражданских лиц.

Однако еще в прошлом году украинская сторона обратилась к стране-агрессору с предложением создать смешанные медицинские комиссии и Совместный координационный центр по вопросам обращения с военнопленными в нейтральном государстве-посреднике.

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Российская сторона до сих пор не ответила на официальные предложения Координационного штаба и продолжает односторонне блокировать обмен военнопленными.

Координационный штаб призвал российскую сторону забрать тела своих военных и отдать их родным для надлежащего захоронения.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина инициировала обмен военнопленными, которые исповедуют католицизм и ислам, но Россия отказалась.

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Автор: 

военнопленные (1054) обмен (1368) россия (95413)


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Кацапи вже війну виграли "в своїй голові" тому й не хочуть. Плюс обмін це мотивація здаватись в полон - теж не хочуть...
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21.05.2024 10:49 Ответить
Та ні. Штатна психологічна операція проти полонених (ви нє нужни, потому і нє мєняют, давайтє лчшє к нам, в батальйон імєні Хмєльніцкого), для демонізації України на міжнародній арені.
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21.05.2024 10:51 Ответить
Кацапам "насрать" на власних загиблих - чого вони почали-б переживать за "чужих"? Єдиний випадок - прохання забрать своїх убитих з території терміналу Донецького аеропорту Але це був обман - вони прийшли щоб встановить там підривні заряди і знищить укриття для наших бійців на верхніх поверхах
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21.05.2024 10:52 Ответить
Ну то, что россиянам плевать на своих, а пленных Ураинцев они используют для издевательства и торгов известно с 2014.
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21.05.2024 11:42 Ответить
"рашка постійно обвинувачує... це вона вміє, а чому ми її ні в чому не обвинувачуємо? чому ми на всіх доступних майданчиках не говоримо: вона не хоче, вона зриває... але боюсь, що в цій ситуації у кацапів вигідне становище - їй начхати на своїх, та на наших взагалі 100 разів й вона буде шантажувати нас розголосом її дій, а ми будемо мовчати, щоб не зірвалось..., хоча ми можемо штовхати цей червоний хрест, який вже давно став 3-и кольоровим...
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21.05.2024 11:57 Ответить
Просто потрібно жирних попів з РПЦ взяти за ср@ку і обміняти на наших захисників, мало що вони почнуть розповідати.
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21.05.2024 12:03 Ответить
 
 