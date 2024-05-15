Россия отказалась от обмена военнопленных мусульман на Рамадан, - Координационный штаб

Украина предложила обменять военнопленных мусульман в священный в исламе месяц Рамадан в формате "всех на всех". Россия отказалась.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

"Во время Рамадана каждый год мы делаем предложение обменять всех мусульман с одной стороны и на всех мусульман с другой стороны по формуле "всех на всех", - сказал Яценко.

Представитель Координационного штаба уточнил, что такое предложение Украина делала как в 2023 году, так и в этом году, однако РФ ни разу не согласилась.

"В прошлом году мы даже отдали россиянам, если не ошибаюсь, пятерых мусульман", - добавил Яценко.

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При этом в ответ Украина, по словам Яценко, "не получила ожидаемого результата".

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина инициировала обмен военнопленными, которые исповедуют католицизм и ислам, но Россия отказалась.