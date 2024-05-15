Росія відмовилася від обміну військовополонених мусульман на Рамадан, - Координаційний штаб

Україна запропонувала обміняти військовополонених мусульман у священний в ісламі місяць Рамадан у форматі "всіх на всіх". Росія відмовилася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

"Під час Рамадану щороку ми робимо пропозицію обміняти всіх мусульман з однієї сторони та на всіх мусульман з іншого боку за формулою "всіх на всіх", - сказав Яценко.

Представник Координаційного штабу уточнив, що таку пропозицію Україна робила як у 2023 році, так і цьогоріч, однак РФ жодного разу не погодилася.

"Торік ми навіть віддали росіянам, якщо не помиляюся, п'ятьох мусульман", - додав Яценко.

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При цьому у відповідь Україна, за словами Яценка, "не отримала очікуваного результату".

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна ініціювала обмін військовополоненими, які сповідують католицизм та іслам, але Росія відмовилась.