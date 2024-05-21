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Новини Обмін полоненими
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РФ блокує обмін полоненими та репатріацію тіл загиблих українських захисників, - Координаційний штаб

РФ блокує обмін військовополоненими

Російські загарбники блокують обміни полоненими та відмовляються повертати в Україну тіла загиблих українських військових. Ворог ігнорує всі заклики відновити обговорення цих питань.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог цинічно блокує репатріацію тіл загиблих захисників", - зазначив він.

За його словами, всі заклики України повернути тіла українських військових ігноруються російською стороною.

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"Прикладом тому є безпідставна відмова російської сторони провести репатріацію останків загиблих захисників 15 травня цього року", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Охріменко також зауважив, що Росія систематично звинувачує Україну у бездіяльності та небажанні обмінювати поневолених військовослужбовців та цивільних осіб.

Проте ще минулого року українська сторона звернулася до країни-агресорки з пропозицією створити змішані медичні комісії та Спільний координаційний центр з питань поводження з військовополоненими в нейтральній державі-посередниці.

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Російська сторона й досі не відповіла на офіційні пропозиції Координаційного штабу та продовжує односторонньо блокувати обмін військовополоненими.

Координаційний штаб закликав російську сторону забрати тіла своїх військових і віддати їх рідним для належного поховання.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна ініціювала обмін військовополоненими, які сповідують католицизм та іслам, але Росія відмовилась.

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Кацапи вже війну виграли "в своїй голові" тому й не хочуть. Плюс обмін це мотивація здаватись в полон - теж не хочуть...
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21.05.2024 10:49 Відповісти
Та ні. Штатна психологічна операція проти полонених (ви нє нужни, потому і нє мєняют, давайтє лчшє к нам, в батальйон імєні Хмєльніцкого), для демонізації України на міжнародній арені.
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21.05.2024 10:51 Відповісти
Кацапам "насрать" на власних загиблих - чого вони почали-б переживать за "чужих"? Єдиний випадок - прохання забрать своїх убитих з території терміналу Донецького аеропорту Але це був обман - вони прийшли щоб встановить там підривні заряди і знищить укриття для наших бійців на верхніх поверхах
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21.05.2024 10:52 Відповісти
Ну то, что россиянам плевать на своих, а пленных Ураинцев они используют для издевательства и торгов известно с 2014.
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21.05.2024 11:42 Відповісти
"рашка постійно обвинувачує... це вона вміє, а чому ми її ні в чому не обвинувачуємо? чому ми на всіх доступних майданчиках не говоримо: вона не хоче, вона зриває... але боюсь, що в цій ситуації у кацапів вигідне становище - їй начхати на своїх, та на наших взагалі 100 разів й вона буде шантажувати нас розголосом її дій, а ми будемо мовчати, щоб не зірвалось..., хоча ми можемо штовхати цей червоний хрест, який вже давно став 3-и кольоровим...
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21.05.2024 11:57 Відповісти
Просто потрібно жирних попів з РПЦ взяти за ср@ку і обміняти на наших захисників, мало що вони почнуть розповідати.
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21.05.2024 12:03 Відповісти
 
 