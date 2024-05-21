РФ блокує обмін полоненими та репатріацію тіл загиблих українських захисників, - Координаційний штаб

Російські загарбники блокують обміни полоненими та відмовляються повертати в Україну тіла загиблих українських військових. Ворог ігнорує всі заклики відновити обговорення цих питань.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог цинічно блокує репатріацію тіл загиблих захисників", - зазначив він.

За його словами, всі заклики України повернути тіла українських військових ігноруються російською стороною.

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"Прикладом тому є безпідставна відмова російської сторони провести репатріацію останків загиблих захисників 15 травня цього року", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Охріменко також зауважив, що Росія систематично звинувачує Україну у бездіяльності та небажанні обмінювати поневолених військовослужбовців та цивільних осіб.

Проте ще минулого року українська сторона звернулася до країни-агресорки з пропозицією створити змішані медичні комісії та Спільний координаційний центр з питань поводження з військовополоненими в нейтральній державі-посередниці.

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Російська сторона й досі не відповіла на офіційні пропозиції Координаційного штабу та продовжує односторонньо блокувати обмін військовополоненими.

Координаційний штаб закликав російську сторону забрати тіла своїх військових і віддати їх рідним для належного поховання.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна ініціювала обмін військовополоненими, які сповідують католицизм та іслам, але Росія відмовилась.

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