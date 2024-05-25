2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни РФ проти України, - Лубінець

На сьогодні зниклою внаслідок війни Росії проти України вважається 2021 дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив сьогодні, у Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

Як зазначається, цей день має на меті привернути увагу суспільства до цієї проблематики та до правил, які допоможуть запобігти зникненню дітей.

"На жаль, з початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою: незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей", - зазначив Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усіх дітей, яких ми повертаємо, ми повертаємо виключно в українські сім’ї, - Лубінець

Омбудсман додав, що на сьогодні 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 25% дітей, які нині перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через воєнні дії та регулярні ракетні обстріли з боку Російської Федерації.