2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни РФ проти України, - Лубінець
На сьогодні зниклою внаслідок війни Росії проти України вважається 2021 дитина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив сьогодні, у Міжнародний день зниклих безвісти дітей.
Як зазначається, цей день має на меті привернути увагу суспільства до цієї проблематики та до правил, які допоможуть запобігти зникненню дітей.
"На жаль, з початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою: незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей", - зазначив Лубінець.
Омбудсман додав, що на сьогодні 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни Росії проти України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 25% дітей, які нині перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через воєнні дії та регулярні ракетні обстріли з боку Російської Федерації.
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чи, зе!дегенерат лубинець, нарешті почне виконувати свої обов'язки?
кацапи відкрито показують вкрадених дітей!
буржуї, відкрито відбирають дітей!
де, ****, лубінець?