2021 ребенок считается пропавшим в результате войны РФ против Украины, - Лубинец
На сегодня пропавшим в результате войны России против Украины считается 2021 ребенок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил сегодня, в Международный день пропавших без вести детей.
Как отмечается, этот день имеет целью привлечь внимание общества к этой проблематике и к правилам, которые помогут предотвратить исчезновение детей.
"К сожалению, с началом российско-украинской войны эта проблема стала для нас еще более болезненной: незаконные депортации, похищение детей россиянами, хаос, который творится на временно оккупированных территориях... Все это только усугубляет проблему и увеличивает количество пропавших без вести детей", - отметил Лубинец.
Омбудсман добавил, что на сегодня 2021 ребенок считается пропавшим в результате войны России против Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что более 25% детей, которые сейчас находятся в Украине, лишены возможности полноценно учиться из-за военных действий и регулярных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.
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чи, зе!дегенерат лубинець, нарешті почне виконувати свої обов'язки?
кацапи відкрито показують вкрадених дітей!
буржуї, відкрито відбирають дітей!
де, ****, лубінець?