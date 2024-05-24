С оккупированной Херсонщины на подконтрольную территорию вернули еще 6 детей

С ВОТ Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вывезли три семьи с 6 детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"С временно оккупированной территории Херсонщины вывезены три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик в возрасте от 1 до 9 лет", - говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что родители детей рассказывают о тяжелой жизни в оккупации. При отсутствии российских паспортов, они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу. С целью психологического давления и запугивания российские военные постоянно проводили обыски в помещениях, чем очень пугали детей. Такое отношение и страх за будущее стало толчком для принятия решения о выезде.

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"Сейчас все семьи находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украину вернули 13 детей, семеро из них - с ВОТ, еще шестеро - возвращены в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.