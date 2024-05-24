З окупованої Херсонщини на підконтрольну територію повернули ще 6 дітей

З ТОТ Херсонської області на підконтрольну Україні територію вивезли три родини з 6 дітьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років", - йдеться в повідомленні.

Прокудін додав, що батьки дітей розповідають про важке життя в окупації. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу. З метою психологічного тиску і залякування російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим надто залякували дітей. Таке ставлення й острах за майбутнє стало поштовхом для прийняття рішення щодо виїзду.

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"Нині всі родини перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україну повернули 13 дітей, семеро з них - з ТОТ, ще шестеро - повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.