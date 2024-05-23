Более 25% украинских детей из-за войны лишены полноценного школьного образования

Более 25% детей, которые сейчас находятся в Украине, лишены возможности полноценно учиться из-за военных действий и регулярных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Texty.org.ua

Как отмечают в Институте образовательной аналитики, по состоянию на апрель 2024 года 628 489 детей в Украине учится дистанционно, еще 298 833 - в смешанном формате (то есть частично в школе, частично онлайн). Регулярно посещает школу 2 727 483 ребенка. Но даже те, кто ходит в школу, часто лишены возможности учиться во время воздушных тревог. Обычно школьные укрытия рассчитаны лишь на то, чтобы вместить детей, а не организовать полноценное обучение для всех классов.

В издании опубликовали интерактивную карту, где показаны все школы на подконтрольной территории: одна точка - одна школа. Цветом обозначено, как работает школа: очно, дистанционно или в смешанном формате.

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До слез

Онлайн-школа учит намного хуже, чем очная. Часто учителя самоустраняются, и много материала дети вынуждены прорабатывать самостоятельно. Обычно им помогают родители и репетиторы.

"На занятиях учителю важно поддерживать зрительный контакт с учениками, сопровождать рассказ наглядными элементами, владеть голосом. Чем меньше возраст ребенка, тем интерактивнее и разнообразнее должно быть обучение: посмотрели на доску, послушали, пописали, почитали, поотвечали, подвигались. Кроме того, дети копируют поведение друг друга в классе, что положительно влияет на обучение. К сожалению, всего этого трудно достичь во время онлайн-обучения", - говорит психолог.

Ничего не умеешь

Дистанционные занятия часто не дают детям возможности проявить себя. Сын Натальи в свободное время занимается гандболом. Недавно он с командой ездил соревноваться на всеукраинском чемпионате, и там они заняли четвертое место.

Казалось бы, у такого парня должны быть отличные баллы по физкультуре. Но он получил за семестр девятку. Формат дистанционных занятий по физкультуре просто не имеет ничего общего с упражнениями и спортом.

"На занятиях по физкультуре ученикам дают смотреть какие-то видео со спортивных соревнований, а потом они отвечают на вопросы. Фото сына повесили в школе, им гордятся, он привез в школу кубок, но учитель по физкультуре говорит, что он ничего не умеет. Его просто не видят", - жалуется Наталья.

Также на некоторых онлайн-уроках физкультуры детей просят изучить, кто из спортсменов и когда выиграл Олимпиаду или другое спортивное соревнование. То есть учителя, школы и МОН подходят к уроку физической культуры совершенно формально, убивая саму его суть - физические занятия спортом. Лучше уж отменить физкультуру онлайн.

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Воздушная тревога

В школах, которые работают в обычном режиме, когда звучит воздушная тревога, школьники должны брать тревожный рюкзачок и направляться в укрытие.

Если идет онлайн-урок, учитель должен его прервать и переместиться в безопасное место. Обычно такие уроки просто прекращаются, потому что, чтобы перейти из школы или квартиры в убежище, также нужно время.

Одиночество

Еще одна проблема, которую создает дистанционное обучение для школьников, - недостаток социализации.

"До дистанционки наш класс был очень дружным, дети хорошо ладили между собой. А сейчас никто не хочет общаться. Задач в школе так много, что у детей не остается времени на социализацию", - говорит Наталья.

Это влияет и на ментальное, и на физическое здоровье детей. Наталья рассказала, что ее сын из-за недостаточной физической активности во время карантина, до того как стал заниматься гандболом, начал набирать вес. А из-за нехватки общения с одноклассниками парень чувствует себя одиноко.

Дистанционное обучение влияет и на качество сна, осанку детей, остроту зрения и режим питания (дети могут бессознательно потреблять большее количество пищи или же, наоборот, пропускать приемы пищи), объясняет психолог Ирина Королец.

Поэтому родителям важно следить за здоровьем своих детей: привлекать к физической активности, контролировать приемы пищи и соблюдение гигиены сна, чтобы перед сном дети не смотрели в экраны своих гаджетов, а ночью не просыпались от громких оповещений, Ирина Королец советует ставить телефоны и компьютеры на зарядку в другой комнате, где не спит ребенок.

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В то же время дистанционное обучение позволяет некоторым детям выехать из горячей точки и поддерживать связь со своим классом. Алла из Никополя (город на юго-востоке, который россияне регулярно обстреливают из артиллерии) рассказала, что ее дочь-девятиклассница сознательно выбрала дистанционный формат, чтобы продолжать общение с одноклассниками.

Также дистанционное обучение облегчает жизнь детям с тревожностью и тем, кому легче наедине, рассказывает психолог.

Будущее

По словам родителей, с которыми мы пообщались, проблема также в том, что некоторые педагоги до сих пор не смогли подстроиться под дистанционный формат и организовать качественное онлайн-обучение.

То есть несмотря на то, что с начала полномасштабной войны прошло два года, а онлайн-обучение в некоторых регионах из-за карантина продолжается уже четыре года, педагоги и администрации школ еще не адаптировались к реалиям дистанционки.

"И до сих пор доходит до таких абсурдных ситуаций, когда у учителя информатики возникают трудности с тем, чтобы зайти на урок в зум, или с настройкой компьютера", - рассказывает Наталья.

"Я не сторонница какого-то конкретного учебного формата, но сейчас очень важно адаптировать систему образования под нужды ребенка, - говорит Ирина Королец, - Школы должны учитывать, что ребенок недосыпает из-за обстрелов, волнуется за родных на фронте, не имеет достаточного личного пространства для обучения или даже условий для отдыха. Иногда дети вынуждены делить с людьми вокруг не только личное пространство, но и технику".

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Механизм обучения в условиях войны до сих пор несовершенен. Онлайн-формат помогает защитить детей от опасности. Но обучение фактически замораживается во время воздушной тревоги, администрация не контролирует качество преподавания на онлайн-уроках и не помогает учителям, которые плохо подстроились под дистанционное обучение, а школьники лишены возможности социализироваться. Эти проблемы надо решать немедленно.