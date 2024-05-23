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МОН Украины утвердило сокращенные образовательные программы украиноведческого компонента для школьников за границей

школа

МОН утвердило модифицированные (сокращенные) образовательные программы украиноведческого компонента. Это, в частности, программы по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины и географии для учреждений общего среднего образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

По этим программам могут учиться дети за рубежом и те, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях.

Содержание сокращенных программ построено так, что ученики будут получать основные знания по определенным предметам, которые помогут им беспрепятственно продолжать обучение в украинских школах.

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"Сейчас почти 400 тысяч учеников находятся за границей. Они учатся дистанционно, по семейной или экстернатной формам в наших школах и одновременно должны посещать школы в странах пребывания. Это может быть сложной задачей для ребенка. Поэтому изучение украиноведческих предметов по сокращенной программе поможет школьникам преодолеть образовательные потери без двойной нагрузки. Кроме этого, это важный инструмент для сохранения связи с Украиной", - отметил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Программы и методические рекомендации к ним можно посмотреть по ссылке.

Отмечается, что учителя, которые организуют такое обучение, могут адаптировать программы, с учетом потребностей и интересов ученичества.

Если ученик или ученица находится за границей и учится по сокращенным программам, то имеет право на зачисление оценок по другим предметам, полученных за рубежом.

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короче, на тех кто уехал власть уже не расчитывает как на граждан украины. разве что только на тех, ко может быть мобилизационным ресурсом
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23.05.2024 15:31 Ответить
Їм достатньо буде перед поверненням завчити на українській мові-"Нема іншого бога президента ніж Зеленський і Єрмак-пророк завгосп його.
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23.05.2024 15:46 Ответить
Ну так и есть
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23.05.2024 16:24 Ответить
Зі зміною міністра освіти ,я думав що буде більше приділятись уваги національного патріотичного виховання ,а саме вивчення Історії України ,української мови і літератури Але на жаль все робится навпаки ,ну що якщо в ОП люди далекі від української культури та і взагалі від України.
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23.05.2024 15:50 Ответить
З таким скотинячим ставленням до наших громадян за кордоном зі сторони влади та й деяких недорозвинутих представників охлоса думаю через деякий час їм буде не цікава не тільки мова але і сама країна
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23.05.2024 16:27 Ответить
довели освіту до ручки!!!
спочатку "розумні "педагоги-психологи" втерли дятям що їм можна все
і до них ніхто не має ніякого права
тепер вчителі скаржаться що не можуть справитися з учнями
при цьому, батьків обмежили до неможливості навіть крикнути на дитину.
тож роботу міносвіти можна відверто назвати роботою на отупіння нації.
може я не правий???
то напишіть в чому....
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23.05.2024 17:01 Ответить
 
 