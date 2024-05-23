МОН Украины утвердило сокращенные образовательные программы украиноведческого компонента для школьников за границей

МОН утвердило модифицированные (сокращенные) образовательные программы украиноведческого компонента. Это, в частности, программы по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины и географии для учреждений общего среднего образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

По этим программам могут учиться дети за рубежом и те, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях.

Содержание сокращенных программ построено так, что ученики будут получать основные знания по определенным предметам, которые помогут им беспрепятственно продолжать обучение в украинских школах.

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"Сейчас почти 400 тысяч учеников находятся за границей. Они учатся дистанционно, по семейной или экстернатной формам в наших школах и одновременно должны посещать школы в странах пребывания. Это может быть сложной задачей для ребенка. Поэтому изучение украиноведческих предметов по сокращенной программе поможет школьникам преодолеть образовательные потери без двойной нагрузки. Кроме этого, это важный инструмент для сохранения связи с Украиной", - отметил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Программы и методические рекомендации к ним можно посмотреть по ссылке.

Отмечается, что учителя, которые организуют такое обучение, могут адаптировать программы, с учетом потребностей и интересов ученичества.

Если ученик или ученица находится за границей и учится по сокращенным программам, то имеет право на зачисление оценок по другим предметам, полученных за рубежом.

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