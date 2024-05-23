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МОН України затвердило скорочені освітні програми українознавчого компонента для школярів за кордоном

школа

МОН затвердило модифіковані (скорочені) освітні програми українознавчого компонента. Це, зокрема, програми з української мови, української літератури, історії України та географії для закладів загальної середньої освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

За цими програмами можуть навчатися діти за кордоном та ті, що вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Зміст скорочених програм побудовано так, що учні  здобуватимуть основні знання з визначених предметів, які допоможуть їм безперешкодно продовжувати навчання в українських школах.

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"Нині майже 400 тисяч учнів перебувають за кордоном. Вони навчаються дистанційно, за сімейною або екстернатною формами в наших школах і водночас мають відвідувати школи в країнах перебування. Це може бути складним завданням для дитини. Тому вивчення українознавчих предметів за скороченою програмою допоможе школярам подолати освітні втрати без подвійного навантаження. Окрім цього, це важливий інструмент для збереження зв’язку з Україною", - зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Програми й методичні рекомендації до них можна переглянути за покликанням.

Зазначається, що вчителі, які організовують таке навчання, можуть адаптувати програми, з урахуванням потреб та інтересів учнівства.

Якщо учень або учениця перебуває за кордоном і навчається за скороченими програмами, то має право на зарахування оцінок з інших предметів, отриманих за кордоном.

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школа (2205) Міносвіти (1411) навчання (575)


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короче, на тех кто уехал власть уже не расчитывает как на граждан украины. разве что только на тех, ко может быть мобилизационным ресурсом
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23.05.2024 15:31 Відповісти
Їм достатньо буде перед поверненням завчити на українській мові-"Нема іншого бога президента ніж Зеленський і Єрмак-пророк завгосп його.
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23.05.2024 15:46 Відповісти
Ну так и есть
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23.05.2024 16:24 Відповісти
Зі зміною міністра освіти ,я думав що буде більше приділятись уваги національного патріотичного виховання ,а саме вивчення Історії України ,української мови і літератури Але на жаль все робится навпаки ,ну що якщо в ОП люди далекі від української культури та і взагалі від України.
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23.05.2024 15:50 Відповісти
З таким скотинячим ставленням до наших громадян за кордоном зі сторони влади та й деяких недорозвинутих представників охлоса думаю через деякий час їм буде не цікава не тільки мова але і сама країна
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23.05.2024 16:27 Відповісти
довели освіту до ручки!!!
спочатку "розумні "педагоги-психологи" втерли дятям що їм можна все
і до них ніхто не має ніякого права
тепер вчителі скаржаться що не можуть справитися з учнями
при цьому, батьків обмежили до неможливості навіть крикнути на дитину.
тож роботу міносвіти можна відверто назвати роботою на отупіння нації.
може я не правий???
то напишіть в чому....
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23.05.2024 17:01 Відповісти
 
 