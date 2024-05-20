Навчання із серпня та по суботах і подовжені канікули - нові рекомендації МОН щодо графіка студентів
Міносвіти України з метою економії енергоресурсів надало рекомендації щодо змін графіку навчального процесу закладам вищої, фахової передвищої освіти та закладам професійної освіти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила МОН, передає Укрінформ.
"Наша мета - забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіка освітнього процесу, адаптованого до економного використання енергоресурсів", - ідеться в повідомленні.
У межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року МОН закликало до низки важливих рекомендацій.
Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти:
- Якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.
- Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.
- З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, — продовжити заняття в дистанційному форматі.
- За потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
- Провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту.
- У тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями.
- У прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) та ракетних атак (С-300) тощо, освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.
- Передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу "Повітряна тривога" або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.
Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
- Якщо можливо, розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів.
- Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року. Якщо є потреба, також можливо подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
- Організувати навчання в очному форматі за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно. Важливо: залежно від безпекової ситуації області, обласними військовими державними адміністраціями може бути ухвалено рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній або змішаній формі.
- Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендуємо використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.
У МОН додали, що активно працюють над створенням безпечних та адаптивних умов для проведення освітнього процесу.
Нагадаємо, Міністерство освіти й науки України затвердило розподіл 18,8 млрд грн видатків державного бюджету між 134 закладами вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль