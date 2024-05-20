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Новини
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Міносвіти попередило про фейк щодо збору даних школярів для реєстру призовників

Фейк про збір інформації про школярів для реєстру військовозобов’язаних

Міністерство освіти та науки України повідомляє, що в мережі шириться фейкова інформація про збір даних школярів для реєстру призовників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

"Мережею шириться лист, який нібито був підписаний заступником міністра освіти і науки України, де зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження. Ніби на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - йдеться в повідомленні.

В Міносвіти наголошують, що цей лист - фейк.

Та запевняють, що міністерство не надсилало листа з таким змістом.

"Ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі, тож радимо ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну", - закликають в МОН.

Раніше МВС України попереджало про ворожий фейк нібито від ДСНС щодо необхідності евакуації з Харкова.

Читайте: У ДСНС попередили про фейки стосовно "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини

Автор: 

Міноборони (7329) призов (431) реєстр (843) Міносвіти (1411) фейк (743)


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20.05.2024 19:21 Відповісти
Тю, я нас у 11 класі централізовано вчитель ДПЮ водив ставати на облік у військомат. І ВЛК проходили, і приписне отримали. Що тут такого?
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20.05.2024 19:28 Відповісти
З ЗЕскотами будь-який фейк незабаром стає реальністю, а оскільки вони зараз дуже захопилися усіма можливими збираннями даних, то з часом і за дітей візьмуться. А ТЦК дай волю, то вони б в усіх новонароджених чоловічої статі вживили пристрої стеження та таврували кодом з надписом: "Власність ТЦК".
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20.05.2024 19:43 Відповісти
 
 