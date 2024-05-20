Міносвіти попередило про фейк щодо збору даних школярів для реєстру призовників
Міністерство освіти та науки України повідомляє, що в мережі шириться фейкова інформація про збір даних школярів для реєстру призовників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.
"Мережею шириться лист, який нібито був підписаний заступником міністра освіти і науки України, де зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження. Ніби на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - йдеться в повідомленні.
В Міносвіти наголошують, що цей лист - фейк.
Та запевняють, що міністерство не надсилало листа з таким змістом.
"Ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі, тож радимо ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну", - закликають в МОН.
Раніше МВС України попереджало про ворожий фейк нібито від ДСНС щодо необхідності евакуації з Харкова.
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