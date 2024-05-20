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Минобразования предупредило о фейке относительно сбора данных школьников для реестра призывников

Фейк про збір інформації про школярів для реєстру військовозобов’язаних

Министерство образования и науки Украины сообщает, что в сети распространяется фейковая информация о сборе данных школьников для реестра призывников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

"По сети распространяется письмо, которое якобы было подписано заместителем министра образования и науки Украины, где указано, что МОН, совместно с Минобороны, просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения. Якобы во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", - говорится в сообщении.

В Минобразования отмечают, что это письмо - фейк.

И уверяют, что министерство не присылало письмо с таким содержанием.

"Враг регулярно проводит информационные операции в сети, поэтому советуем тщательно проверять информацию, обращаться к официальным источникам и заботиться о медиагигиене", - призывают в МОН.

Ранее МВД Украины предупреждало о вражеском фейке якобы от ГСЧС о необходимости эвакуации из Харькова.

Также смотрите: Задержаны два пророссийских хакера, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Минобороны (9305) призыв (742) реестр (322) Минобразования (1735) фейк (678)


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20.05.2024 19:21 Ответить
Тю, я нас у 11 класі централізовано вчитель ДПЮ водив ставати на облік у військомат. І ВЛК проходили, і приписне отримали. Що тут такого?
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20.05.2024 19:28 Ответить
З ЗЕскотами будь-який фейк незабаром стає реальністю, а оскільки вони зараз дуже захопилися усіма можливими збираннями даних, то з часом і за дітей візьмуться. А ТЦК дай волю, то вони б в усіх новонароджених чоловічої статі вживили пристрої стеження та таврували кодом з надписом: "Власність ТЦК".
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20.05.2024 19:43 Ответить
 
 