Минобразования предупредило о фейке относительно сбора данных школьников для реестра призывников

Министерство образования и науки Украины сообщает, что в сети распространяется фейковая информация о сборе данных школьников для реестра призывников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

"По сети распространяется письмо, которое якобы было подписано заместителем министра образования и науки Украины, где указано, что МОН, совместно с Минобороны, просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения. Якобы во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", - говорится в сообщении.

В Минобразования отмечают, что это письмо - фейк.

И уверяют, что министерство не присылало письмо с таким содержанием.

"Враг регулярно проводит информационные операции в сети, поэтому советуем тщательно проверять информацию, обращаться к официальным источникам и заботиться о медиагигиене", - призывают в МОН.

Ранее МВД Украины предупреждало о вражеском фейке якобы от ГСЧС о необходимости эвакуации из Харькова.

Также смотрите: Задержаны два пророссийских хакера, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ