Обучение с августа и по субботам и продленные каникулы - новые рекомендации МОН относительно графика студентов

Минобразования Украины с целью экономии энергоресурсов предоставило рекомендации по изменению графика учебного процесса учреждениям высшего, профессионального предвысшего образования и учреждениям профессионального образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило МОН, передает Укрінформ.

"Наша цель - обеспечить подготовку учебных заведений к прохождению нового осенне-зимнего периода и отопительного сезона с учетом возможностей привлечения альтернативных источников энергии и гибкого графика образовательного процесса, адаптированного к экономному использованию энергоресурсов", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки к новому 2024/2025 учебному году МОН призвало к ряду важных рекомендаций.

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Для высших учебных заведений и профессионального предвысшего образования:

Если возможно, начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов.

Использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года.

С середины ноября 2024 года до середины марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, - продолжить занятия в дистанционном формате.

При необходимости, продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты.

В тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с областными военными администрациями.

В прифронтовых и приграничных областях, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБы) и ракетных атак (С-300) и т.п., образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. По согласованию с областными военными администрациями - на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (как исключение) дистанционном формате.

Предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений.

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Для учреждений профессионального (профессионально-технического) образования:

Если возможно, начать учебный год раньше 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов.

Использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года. Если есть потребность, также возможно продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно. Важно: в зависимости от ситуации безопасности области, областными военными государственными администрациями может быть принято решение об осуществлении образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме.

Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, рекомендуем использовать учебные мастерские, лаборатории учреждений П(ПТ)О, а если есть необходимость и возможности, обеспечить ее прохождение дистанционно.

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В МОН добавили, что активно работают над созданием безопасных и адаптивных условий для проведения образовательного процесса.

Напомним, Министерство образования и науки Украины утвердило распределение 18,8 млрд грн расходов государственного бюджета между 134 учреждениями высшего образования государственной формы собственности, относящихся к сфере управления Минобразования.