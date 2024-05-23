В 10 винницких школах строят противорадиационные укрытия, - мэр Моргунов

В винницких школах начали строительство противорадиационных укрытий. Сейчас процесс запущен в 10 учебных заведениях.

Об этом в Фейсбуке сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы создать безопасную среду для обучения детей офлайн, мы первыми в Украине начали строить противорадиационные укрытия, и сейчас в 10 учебных заведениях уже продолжаются работы", - отметил Моргунов.

Он рассказал, что, в целом, из 116 заведений громады в 81 обустроены укрытия, в соответствии с требованиями ГСЧС.

По его словам, еще 23 подписали соглашения об использовании укрытий в соседних помещениях. Это дало возможность охватить большинство детей города очным обучением.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, подземные школы станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и населенных пунктов Запорожской области.

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