В 10 винницких школах строят противорадиационные укрытия, - мэр Моргунов
В винницких школах начали строительство противорадиационных укрытий. Сейчас процесс запущен в 10 учебных заведениях.
Об этом в Фейсбуке сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы создать безопасную среду для обучения детей офлайн, мы первыми в Украине начали строить противорадиационные укрытия, и сейчас в 10 учебных заведениях уже продолжаются работы", - отметил Моргунов.
Он рассказал, что, в целом, из 116 заведений громады в 81 обустроены укрытия, в соответствии с требованиями ГСЧС.
По его словам, еще 23 подписали соглашения об использовании укрытий в соседних помещениях. Это дало возможность охватить большинство детей города очным обучением.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, подземные школы станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и населенных пунктов Запорожской области.
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