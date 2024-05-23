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В 10 винницких школах строят противорадиационные укрытия, - мэр Моргунов

В школах Вінниці будують протирадіаційні укриття

В винницких школах начали строительство противорадиационных укрытий. Сейчас процесс запущен в 10 учебных заведениях.

Об этом в Фейсбуке сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы создать безопасную среду для обучения детей офлайн, мы первыми в Украине начали строить противорадиационные укрытия, и сейчас в 10 учебных заведениях уже продолжаются работы", - отметил Моргунов.

Он рассказал, что, в целом, из 116 заведений громады в 81 обустроены укрытия, в соответствии с требованиями ГСЧС.

По его словам, еще 23 подписали соглашения об использовании укрытий в соседних помещениях. Это дало возможность охватить большинство детей города очным обучением.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, подземные школы станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и населенных пунктов Запорожской области.

Также читайте: Минобразования распределило 2,2 миллиарда на строительство пяти десятков школьных укрытий

Автор: 

Винница (725) радиация (321) школа (3012) укрытие (129)


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Топ комментарии
+7
Піар та розпил бабла, або мер Вінниці надто захопився іграми серії Fallout.
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23.05.2024 01:38
+3
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23.05.2024 05:58
+2
Пилите шура...
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23.05.2024 05:24
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Піар та розпил бабла, або мер Вінниці надто захопився іграми серії Fallout.
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23.05.2024 01:38 Ответить
Не, а чьо? Если в существующих школьных подвальных помещениях замуровать окна(бо ко всему небезпечно, может привести к ранению, но в данном случае , чтобы было герметично) Установить клинкетные (герметичные) металлические двери и установить систему вентиляции-регенерации воздуха 50-х годов(советских) разработки и делов то.
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23.05.2024 05:01 Ответить
Пилите шура...
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23.05.2024 05:24 Ответить
Краще б побудували навчальний процес в школах бо тільки сховища і будують, а то навчання вже 5 років немає і вчителі розбігаються з шкіл бо затрахали бумажками, звітами та методичною роботою а полведення уроків то як неосновний показник в роботі...
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23.05.2024 05:41 Ответить
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23.05.2024 05:58 Ответить
А ****. Таких місцевих царьків купа у кожному населеному пункті.
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23.05.2024 06:27 Ответить
Так он жишь нє лох!
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23.05.2024 07:11 Ответить
Моргунов і його оточення це злочинці,вкрали і розпродали всю Вінницю
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23.05.2024 07:14 Ответить
А Вінниця це вже не годівниця зепадалі...це клан олігарха за неповагу до святого ім'я якого можуть забанити на цензорі
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23.05.2024 07:31 Ответить
моргунов шарить, як збагатитися і не отримати підозру.
почати будувати https://ru.wikipedia.org/wiki/Fallout_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80) fallout.
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23.05.2024 07:36 Ответить
Мабуть, за гроші, гройсмана та його віциків….
Він добряче «наколядував», сидячи при посадах!

З Вінницького Майдану, його поперли городяни! Воно утікало …
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23.05.2024 08:02 Ответить
Неше Гнойсьмановське лайно, тільки піаритись і пиз.....ти гроші вміє. Що дихне, то збрехне. Стратеги хренові
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23.05.2024 08:03 Ответить
Гроші тепер так красти модно у громадах
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23.05.2024 08:39 Ответить
 
 