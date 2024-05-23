У 10 вінницьких школах будують протирадіаційні укриття, - мер Моргунов

У вінницьких школах розпочали будівництво протирадіаційних укриттів. Наразі процес запущено в 10 навчальних закладах.

Про це у Фейсбуці повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб створити безпечне середовище для навчання дітей офлайн, ми першими в Україні почали будувати протирадіаційні укриття, і наразі в 10 навчальних закладах вже тривають роботи", - зазначив Моргунов.

Він розповів, що загалом із 116 закладів громади у 81 облаштовані сховища, відповідно до вимог ДСНС.

За його словами, ще 23 підписали угоди про використання укриттів в сусідніх приміщеннях. Це дало можливість охопити більшість дітей міста очним навчанням.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, підземні школи стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру та населених пунктів Запорізької області.

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