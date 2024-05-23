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Новини
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У 10 вінницьких школах будують протирадіаційні укриття, - мер Моргунов

В школах Вінниці будують протирадіаційні укриття

У вінницьких школах розпочали будівництво протирадіаційних укриттів. Наразі процес запущено в 10 навчальних закладах.

Про це у Фейсбуці повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб створити безпечне середовище для навчання дітей офлайн, ми першими в Україні почали будувати протирадіаційні укриття, і наразі в 10 навчальних закладах вже тривають роботи", - зазначив Моргунов.

Він розповів, що загалом із 116 закладів громади у 81 облаштовані сховища, відповідно до вимог ДСНС.

За його словами, ще 23 підписали угоди про використання укриттів в сусідніх приміщеннях. Це дало можливість охопити більшість дітей міста очним навчанням.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, підземні школи стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру та населених пунктів Запорізької області.

Також читайте: Міносвіти розподілило 2,2 мільярда на будівництво п’яти десятків шкільних укриттів

Автор: 

Вінниця (620) радіація (186) школа (2205) укриття (292)


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Топ коментарі
+7
Піар та розпил бабла, або мер Вінниці надто захопився іграми серії Fallout.
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23.05.2024 01:38
+3
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23.05.2024 05:58
+2
Пилите шура...
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23.05.2024 05:24
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Піар та розпил бабла, або мер Вінниці надто захопився іграми серії Fallout.
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23.05.2024 01:38 Відповісти
Не, а чьо? Если в существующих школьных подвальных помещениях замуровать окна(бо ко всему небезпечно, может привести к ранению, но в данном случае , чтобы было герметично) Установить клинкетные (герметичные) металлические двери и установить систему вентиляции-регенерации воздуха 50-х годов(советских) разработки и делов то.
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23.05.2024 05:01 Відповісти
Пилите шура...
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23.05.2024 05:24 Відповісти
Краще б побудували навчальний процес в школах бо тільки сховища і будують, а то навчання вже 5 років немає і вчителі розбігаються з шкіл бо затрахали бумажками, звітами та методичною роботою а полведення уроків то як неосновний показник в роботі...
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23.05.2024 05:41 Відповісти
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23.05.2024 05:58 Відповісти
А ****. Таких місцевих царьків купа у кожному населеному пункті.
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23.05.2024 06:27 Відповісти
Так он жишь нє лох!
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23.05.2024 07:11 Відповісти
Моргунов і його оточення це злочинці,вкрали і розпродали всю Вінницю
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23.05.2024 07:14 Відповісти
А Вінниця це вже не годівниця зепадалі...це клан олігарха за неповагу до святого ім'я якого можуть забанити на цензорі
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23.05.2024 07:31 Відповісти
моргунов шарить, як збагатитися і не отримати підозру.
почати будувати https://ru.wikipedia.org/wiki/Fallout_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80) fallout.
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23.05.2024 07:36 Відповісти
Мабуть, за гроші, гройсмана та його віциків….
Він добряче «наколядував», сидячи при посадах!

З Вінницького Майдану, його поперли городяни! Воно утікало …
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23.05.2024 08:02 Відповісти
Неше Гнойсьмановське лайно, тільки піаритись і пиз.....ти гроші вміє. Що дихне, то збрехне. Стратеги хренові
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23.05.2024 08:03 Відповісти
Гроші тепер так красти модно у громадах
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23.05.2024 08:39 Відповісти
 
 