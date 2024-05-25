50 детей с семьями эвакуировали с Харьковщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Из Харьковской области эвакуировали 17 семей с 50 детьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель начальника Харьковской ОГА Вита Ковальская.

Как отмечается, среди эвакуированных - 50 детей в составе 17 семей. Это семьи опекунов, попечителей, приемных семей, детских домов семейного типа и семей патронатных воспитателей, которые воспитывают детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Семьи с детьми будут размещены в санаторном учреждении Волынской области, где им обеспечено социальное сопровождение и будет предоставляться необходимая социальная поддержка, в том числе психологическая и материальная", - рассказала Ковальская.

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В ОВА сообщили, что решение о проведении обязательной эвакуации принудительно детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки вместе с их законными представителями, из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области, расположенных близко к линии разграничения или в приграничной зоне с РФ в условиях военного положения, приняли во время заседания Совета обороны области.

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Ковальская добавила, что общее количество детей льготной категории составляет 123 ребенка из 77 семей.

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Сейчас продолжается работа с семьями, которые выехали из населенных пунктов, расположенных близко к линии разграничения или в приграничной зоне с РФ, но продолжают проживать в городе Харьков и Харьковской области, с целью их эвакуации в безопасные регионы Украины.





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Как отмечается, организованный выезд семей состоялся благодаря сотрудничеству Харьковской и Волынской ОВА при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Напомним, ранее сообщалось, что из Волчанского и Липецкого направлений, что на Харьковщине, эвакуировали около 10 тысяч человек. Их разместили в областном центре.