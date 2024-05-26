Росіяни минулої доби обстріляли 14 населених пунктів Херсонщини, 4 людини дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Гаврилівка, Велетенське, Республіканець, Станіслав, Комишани, Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Берислав, Високе, Іванівка, Тягинка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Побиті господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Бериславської РДА Володимира Літвінова, ворог завдав удару керованими авіаційними бомбами по м.Берислав та с.Високе, поцілили по складських приміщення у с.Високе. Із артилерії обстріляв с.Бургунка та с.Львове.

"Крім того, окупанти використовуючи безпілотні літальні апарати атакували с.Гаврилівка, пошкоджено господарську будівлю сільськогосподарського підприємства", - зазначив Літвінов.

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини 4 людини дістали поранення.

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