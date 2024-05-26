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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілу військами РФ Донеччини загинуло три людини, ще дві зазнали поранень

Наслідки обстрілів Донеччини

Сьогодні, 26 травня, російські окупанти обстріляли Сіверськ, Часів Яр та Красногорівку в Донецькій області, є загиблі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки на м. Сіверськ на подвір’ї будинку загинула жінка.

Під приціл російської армії вкотре потрапило м. Часів Яр, унаслідок чого несумісних із життям травм зазнав чоловік. Також дістала поранення спини місцева жителька, їй надано медичну допомогу.

Також дивіться: Доба на Донеччині: під обстрілами перебували 3 райони, загинули 3 людини, ще 2 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

За попередніми даними, населені пункти ворог обстріляв з артилерії.

Крім того, російські окупанти завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок влучання засобів ураження загинув містянин, ще одного цивільного поранено.

Тип зброї, яку окупанти використали проти мирного населення, встановлюється.

Читайте: Росіяни не просто штурмують Часів Яр, вони його знищують. КАБами компенсують нестачу наступальних озброєнь, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков

Раніше повідомлялося, що ввечері 26 травня війська РФ атакували Михайлівку на Херсонщині.

Автор: 

обстріл (28378) Донецька область (8414) Красногорівка (108) Часів Яр (327)


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Якого біса цивільні лишаються на лінії вогню? Чекають ворога? Поки там ще українська влада, то має застосувати примусову евакуацію а не чекати постріли в спину.
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26.05.2024 22:33 Відповісти
 
 