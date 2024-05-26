Унаслідок обстрілу військами РФ Донеччини загинуло три людини, ще дві зазнали поранень

Сьогодні, 26 травня, російські окупанти обстріляли Сіверськ, Часів Яр та Красногорівку в Донецькій області, є загиблі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки на м. Сіверськ на подвір’ї будинку загинула жінка.

Під приціл російської армії вкотре потрапило м. Часів Яр, унаслідок чого несумісних із життям травм зазнав чоловік. Також дістала поранення спини місцева жителька, їй надано медичну допомогу.

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За попередніми даними, населені пункти ворог обстріляв з артилерії.

Крім того, російські окупанти завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок влучання засобів ураження загинув містянин, ще одного цивільного поранено.

Тип зброї, яку окупанти використали проти мирного населення, встановлюється.

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Раніше повідомлялося, що ввечері 26 травня війська РФ атакували Михайлівку на Херсонщині.