Доба на Донеччині: під обстрілами перебували 3 райони, загинули 3 людини, ще 2 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Окупанти протягом минулої доби обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Красногорівці поранено людину. Під вогнем опинилися околиці Очеретинської громади.

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Краматорський район

У Рубцях Лиманської громади пошкоджено господарчу споруду. У Зеленому Полі Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 11 об'єктів. Крім того обстрілів зазнали околиці Костянтинівської громади - без жертв і руйнувань.

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Бахмутський район

У Сіверську загинули 2 людини, у місті пошкоджено 4 будинки. У Торецьку одну людину поранено, пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова споруда.

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Крім того повідомляється, що за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 438 людей, зокрема 49 дітей.