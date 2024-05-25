Доба на Донеччині: під обстрілами перебували 3 райони, загинули 3 людини, ще 2 зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Окупанти протягом минулої доби обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Красногорівці поранено людину. Під вогнем опинилися околиці Очеретинської громади.
Краматорський район
У Рубцях Лиманської громади пошкоджено господарчу споруду. У Зеленому Полі Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 11 об'єктів. Крім того обстрілів зазнали околиці Костянтинівської громади - без жертв і руйнувань.
Бахмутський район
У Сіверську загинули 2 людини, у місті пошкоджено 4 будинки. У Торецьку одну людину поранено, пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова споруда.
Крім того повідомляється, що за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 438 людей, зокрема 49 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль