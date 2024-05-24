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Оператор українського дрона знищив ворожий ЗРК "Оса" на Донеччині. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе знищив ворожий ЗРК "Оса" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах

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ЗРК "Оса" - радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій. Розробка почалася 27 жовтня 1960 року, прийнятий на озброєння 4 жовтня 1971 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два новітні ворожі ЗРК "ТОР-М1" знищили українські воїни із РСЗВ M142 HIMARS. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Донецька область (8459) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+7
Гарно, оса, призначена для боротьби з літаючими цілями, сконала від БПЛА!😁👍👏👏👏
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24.05.2024 12:08
+5
Вона й знищила БПЛА, тараном.
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24.05.2024 12:21
+5
На каждую "Осу" найдется свой "тапок"!
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24.05.2024 13:57
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Гарно, оса, призначена для боротьби з літаючими цілями, сконала від БПЛА!😁👍👏👏👏
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24.05.2024 12:08 Відповісти
так, але всеж-таки не для боротьби із 10-дюймовими дронами
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24.05.2024 12:19 Відповісти
Та да, совки в 60х взагалі не мріяли про те, що всю їхню техніку будуть роз*обувати дронами розміром з м'яч та ціною менше $1к. До чого додумались совкові "науковці" - це Ту-141 "Стріж". Реактивна дура розміром з штурмовик. Щось інше почали копирсати тільки коли "савєцкоє оружіє" отримало на горіхи в ході арабо-ізраїських війн. І те "інше" - тупо здирали з уламків трофейних машин Ізраїлю. І настільки охєрєлі від рівня технологій, що ще через 20 років - купили в Ізраїля декілька виробничих ліній по складанню БПЛА (саме складанню - складали з імпортних комплектуючих). Найвідомішим виробом яких є "Орлан-10".
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24.05.2024 12:46 Відповісти
Була ще "Пчєла-1т", білш компактна.
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24.05.2024 12:55 Відповісти
взагалі-то ту-141 - це переосмислення фау-1. так шо ніхто там не додумувався.
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24.05.2024 13:08 Відповісти
Вибачай, не взяв в лапки слово "додумались" в своєму твердженні. Звісно - нічого вони там самі не видумували, а здирали з всього, що бачили в інших, та крали-крали-крали. Бо наукової та технічної школи в совку тупо не було, хто б там про що не марив.
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24.05.2024 13:17 Відповісти
Вона й знищила БПЛА, тараном.
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24.05.2024 12:21 Відповісти
Заголовок має бути такий:
Оператор українського дрона знищив на Донеччині ворожий ЗРК "Оса"

може також не ідеально але й не так коряво як
Ворожий ЗРК "Оса" знищив оператор українського дрона на Донеччині

бо якщо у тому що є змінити одну літеру то виходить що це ЗРК знищив опрератора
Ворожий ЗРК "Оса" знищив операторА українського дрона на Донеччині
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24.05.2024 12:33 Відповісти
На каждую "Осу" найдется свой "тапок"!
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24.05.2024 13:57 Відповісти
Так его!

Интересно, а в белой трубе, под которую он в конце заехал, что? Водопровод?
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24.05.2024 21:15 Відповісти
ОСА,- віддзижчалася! ФСЬО… Пока!
Дякуємо, захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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25.05.2024 08:26 Відповісти
 
 