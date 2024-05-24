Оператор українського дрона знищив ворожий ЗРК "Оса" на Донеччині. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе знищив ворожий ЗРК "Оса" на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
ЗРК "Оса" - радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій. Розробка почалася 27 жовтня 1960 року, прийнятий на озброєння 4 жовтня 1971 року.
Топ коментарі
+7 igor shmatko
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+5 MausMike
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Оператор українського дрона знищив на Донеччині ворожий ЗРК "Оса"
може також не ідеально але й не так коряво як
Ворожий ЗРК "Оса" знищив оператор українського дрона на Донеччині
бо якщо у тому що є змінити одну літеру то виходить що це ЗРК знищив опрератора
Ворожий ЗРК "Оса" знищив операторА українського дрона на Донеччині
Интересно, а в белой трубе, под которую он в конце заехал, что? Водопровод?
Дякуємо, захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!