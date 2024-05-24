Оператор українського дрона знищив ворожий ЗРК "Оса" на Донеччині. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе знищив ворожий ЗРК "Оса" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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ЗРК "Оса" - радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій. Розробка почалася 27 жовтня 1960 року, прийнятий на озброєння 4 жовтня 1971 року.

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