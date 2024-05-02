Спецпризначенці ССО уразили третій ворожий ЗРК "Бук" за тиждень. ВIДЕО

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал ССО Збройних сил України.

По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку, - додали у дописі

Внаслідок ураження було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами. Вогнева установка комплексу "Бук-М1" була пошкоджена.

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