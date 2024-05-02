Спецпризначенці ССО уразили третій ворожий ЗРК "Бук" за тиждень. ВIДЕО
Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал ССО Збройних сил України.
По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку, - додали у дописі
Внаслідок ураження було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами. Вогнева установка комплексу "Бук-М1" була пошкоджена.
Топ коментарі
+7 Alessandro Moretti
показати весь коментар02.05.2024 16:05
+7 Ceilidh
показати весь коментар02.05.2024 16:07
+6 Vladimir Cherkasov
показати весь коментар02.05.2024 16:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Також пошкоджені вогнева установка комплексу "Бук-М1", повідомили в ССО ЗСУ
Якісь ходять чутки, ніби кацапи там прорвались і тепер терміново переправляють наші війська туди.
з орками дуже неспокiйно...Часто ворожi дрг намагаютья прорватись
у глиб областi, але iх виявляють та знешкоджують, а вцiлiлi вiдходять...
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми
Мінометна батарея 106 бригади ТРО працює на Сумщині понад рік. Які якості потрібні бійцям підрозділу - https://suspilne.media/sumy/736669-svidkist-i-fizicna-sila-ak-pracuut-minometniki-na-sumsini/?utm_source=telegram&utm_medium=ps читайте на сайті та https://www.youtube.com/watch?v=MF9SPPtLskM&t=51s дивіться на YouTube-каналі Суспільне Суми.