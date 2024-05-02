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Спецпризначенці ССО уразили третій ворожий ЗРК "Бук" за тиждень. ВIДЕО

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал ССО Збройних сил України.

По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку, - додали у дописі

Внаслідок ураження було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами. Вогнева установка комплексу "Бук-М1" була пошкоджена.

Також дивіться: Бійці 23 ОМБр нищать російську піхоту в районі Очеретиного. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+7
Хто визвав пожежникiв? 🤣
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02.05.2024 16:05
+7
Зажыгательное видео!
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02.05.2024 16:07
+6
там якийсь орк посцяв на БУК перед вибухом ? ))
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02.05.2024 16:03
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там якийсь орк посцяв на БУК перед вибухом ? ))
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02.05.2024 16:03 Відповісти
По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу «Бук-М1» - пошкоджено.
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02.05.2024 18:27 Відповісти
Хто визвав пожежникiв? 🤣
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02.05.2024 16:05 Відповісти
😂👍🤝
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02.05.2024 18:18 Відповісти
Є така маха безумна - цілком могла.
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03.05.2024 11:27 Відповісти
Зажыгательное видео!
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02.05.2024 16:07 Відповісти
А інший, той що поряд??????
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02.05.2024 16:10 Відповісти
Сили спецоперацій ЗСУ https://suspilne.media/sumy/737285-sili-specoperacij-znisili-rosijsku-pusko-zaradzalnu-ustanovku-kompleksu-buk-na-sumskomu-napramku/ знищили російську пуско-заряджальну установку "Бук" з шістьма ракетами на сумському напрямку.
Також пошкоджені вогнева установка комплексу "Бук-М1", повідомили в ССО ЗСУ
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02.05.2024 18:24 Відповісти
Очень хочется верить , что это перед Ф-16 идет зачистка ....
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02.05.2024 16:12 Відповісти
А що на Сумщині ?
Якісь ходять чутки, ніби кацапи там прорвались і тепер терміново переправляють наші війська туди.
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02.05.2024 16:12 Відповісти
дрг , вони постійно там шаряться ,просто в новинах незавжди все повідомляють, ніби кацапи получили люлей і втекли.
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02.05.2024 16:15 Відповісти
Так Буки ж не зайшли з ДРГ на сумщину?
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03.05.2024 12:00 Відповісти
Портки у кацапов прорвались (ходять чутки)...
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02.05.2024 17:11 Відповісти
Вiрте тiльки провiрян iнформацii. Так, на кордонi Сумщини
з орками дуже неспокiйно...Часто ворожi дрг намагаютья прорватись
у глиб областi, але iх виявляють та знешкоджують, а вцiлiлi вiдходять...
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми
Мінометна батарея 106 бригади ТРО працює на Сумщині понад рік. Які якості потрібні бійцям підрозділу - https://suspilne.media/sumy/736669-svidkist-i-fizicna-sila-ak-pracuut-minometniki-na-sumsini/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=ps читайте на сайті та https://www.youtube.com/watch?v=MF9SPPtLskM&amp;t=51s дивіться на YouTube-каналі Суспільне Суми.
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02.05.2024 18:36 Відповісти
Так і в мене перевірені дані. Тому і неспокійно.
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02.05.2024 18:46 Відповісти
Мабуть так само вражають фронтове ППО українців.
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02.05.2024 16:19 Відповісти
Так і є
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02.05.2024 16:28 Відповісти
Девочки, вам вабсче в "аднакласники" нада...
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02.05.2024 17:12 Відповісти
😁😂 Тим "девочкам" так в ок, а мени на ЦН добре...
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02.05.2024 18:40 Відповісти
 
 