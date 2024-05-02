Спецназовцы ССО поразили третий вражеский ЗРК "Бук" за неделю. ВИДЕО
Операторы одного из подразделений Сил специальных операций поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ССО Вооруженных сил Украины.
"По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику", - добавили в заметке.
В результате поражения была уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса "Бук-М1" была повреждена.
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Також пошкоджені вогнева установка комплексу "Бук-М1", повідомили в ССО ЗСУ
Якісь ходять чутки, ніби кацапи там прорвались і тепер терміново переправляють наші війська туди.
з орками дуже неспокiйно...Часто ворожi дрг намагаютья прорватись
у глиб областi, але iх виявляють та знешкоджують, а вцiлiлi вiдходять...
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Мінометна батарея 106 бригади ТРО працює на Сумщині понад рік. Які якості потрібні бійцям підрозділу - https://suspilne.media/sumy/736669-svidkist-i-fizicna-sila-ak-pracuut-minometniki-na-sumsini/?utm_source=telegram&utm_medium=ps читайте на сайті та https://www.youtube.com/watch?v=MF9SPPtLskM&t=51s дивіться на YouTube-каналі Суспільне Суми.