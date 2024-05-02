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Спецназовцы ССО поразили третий вражеский ЗРК "Бук" за неделю. ВИДЕО

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ССО Вооруженных сил Украины.

"По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику", - добавили в заметке.

В результате поражения была уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса "Бук-М1" была повреждена.

Также смотрите: Спецназназовцы ССО поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+7
Хто визвав пожежникiв? 🤣
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02.05.2024 16:05
+7
Зажыгательное видео!
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02.05.2024 16:07
+6
там якийсь орк посцяв на БУК перед вибухом ? ))
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02.05.2024 16:03
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там якийсь орк посцяв на БУК перед вибухом ? ))
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02.05.2024 16:03 Ответить
По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу «Бук-М1» - пошкоджено.
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02.05.2024 18:27 Ответить
Хто визвав пожежникiв? 🤣
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02.05.2024 16:05 Ответить
😂👍🤝
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02.05.2024 18:18 Ответить
Є така маха безумна - цілком могла.
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03.05.2024 11:27 Ответить
Зажыгательное видео!
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02.05.2024 16:07 Ответить
А інший, той що поряд??????
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02.05.2024 16:10 Ответить
Сили спецоперацій ЗСУ https://suspilne.media/sumy/737285-sili-specoperacij-znisili-rosijsku-pusko-zaradzalnu-ustanovku-kompleksu-buk-na-sumskomu-napramku/ знищили російську пуско-заряджальну установку "Бук" з шістьма ракетами на сумському напрямку.
Також пошкоджені вогнева установка комплексу "Бук-М1", повідомили в ССО ЗСУ
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02.05.2024 18:24 Ответить
Очень хочется верить , что это перед Ф-16 идет зачистка ....
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02.05.2024 16:12 Ответить
А що на Сумщині ?
Якісь ходять чутки, ніби кацапи там прорвались і тепер терміново переправляють наші війська туди.
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02.05.2024 16:12 Ответить
дрг , вони постійно там шаряться ,просто в новинах незавжди все повідомляють, ніби кацапи получили люлей і втекли.
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02.05.2024 16:15 Ответить
Так Буки ж не зайшли з ДРГ на сумщину?
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03.05.2024 12:00 Ответить
Портки у кацапов прорвались (ходять чутки)...
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02.05.2024 17:11 Ответить
Вiрте тiльки провiрян iнформацii. Так, на кордонi Сумщини
з орками дуже неспокiйно...Часто ворожi дрг намагаютья прорватись
у глиб областi, але iх виявляють та знешкоджують, а вцiлiлi вiдходять...
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми
Мінометна батарея 106 бригади ТРО працює на Сумщині понад рік. Які якості потрібні бійцям підрозділу - https://suspilne.media/sumy/736669-svidkist-i-fizicna-sila-ak-pracuut-minometniki-na-sumsini/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=ps читайте на сайті та https://www.youtube.com/watch?v=MF9SPPtLskM&amp;t=51s дивіться на YouTube-каналі Суспільне Суми.
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02.05.2024 18:36 Ответить
Так і в мене перевірені дані. Тому і неспокійно.
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02.05.2024 18:46 Ответить
Мабуть так само вражають фронтове ППО українців.
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02.05.2024 16:19 Ответить
Так і є
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02.05.2024 16:28 Ответить
Девочки, вам вабсче в "аднакласники" нада...
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02.05.2024 17:12 Ответить
😁😂 Тим "девочкам" так в ок, а мени на ЦН добре...
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02.05.2024 18:40 Ответить
 
 