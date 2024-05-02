Спецназовцы ССО поразили третий вражеский ЗРК "Бук" за неделю. ВИДЕО

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ССО Вооруженных сил Украины.

"По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику", - добавили в заметке.

В результате поражения была уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса "Бук-М1" была повреждена.

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