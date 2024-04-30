РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10078 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 300 12

Спецназназовцы ССО поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении. ВИДЕО

Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий на Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук", который находился на пусковой позиции. По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами. На эвакуацию выведенного из строя ЗРК прибыл еще один "Бук", по которому наши операторы нанесли повторный удар. Таким образом были поражены два зенитно-ракетных комплекса россиян.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные уничтожили на Запорожском направлении зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Бук". Российский ЗРК "Бук" попал под точный удар HIMARS.

Также смотрите: Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта прямым попаданием в голову. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) ССО (526) ЗРК (199)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Чєм больше здадім заїбошим тим краще.
показать весь комментарий
30.04.2024 17:12
+6
може й на території кацапії. Навіщо тобі все знать?
показать весь комментарий
30.04.2024 17:21
+5
На Сумському напрямку це де??????? У нас вже сумський напрямок зявився?? Ахренеть .
показать весь комментарий
30.04.2024 17:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чєм больше здадім заїбошим тим краще.
показать весь комментарий
30.04.2024 17:12 Ответить
На Сумському напрямку це де??????? У нас вже сумський напрямок зявився?? Ахренеть .
показать весь комментарий
30.04.2024 17:15 Ответить
то такие вумные редактора, у них и ракеты будут сбиваться на буковельском напрямку)
показать весь комментарий
30.04.2024 17:20 Ответить
А Ви не знали? ССО працює на всіх напрямках..... і на невидимих теж....
показать весь комментарий
30.04.2024 17:21 Ответить
може й на території кацапії. Навіщо тобі все знать?
показать весь комментарий
30.04.2024 17:21 Ответить
Звідти кабомети літають, а ця хрєнь їх прикриває...
показать весь комментарий
30.04.2024 17:36 Ответить
Чуваче, ти не в курсі, що Сумська область має кордон = лінію фронту з **********?
Цілі вражено на території РП.
показать весь комментарий
30.04.2024 18:08 Ответить
Хаймарсы скучают в сторонке)
показать весь комментарий
30.04.2024 17:16 Ответить
Хаймарсом было бы лучше, но по Курской области низя.
показать весь комментарий
30.04.2024 17:31 Ответить
Вдячні Вам!
показать весь комментарий
30.04.2024 17:19 Ответить
Тема "Сумського напрямку" не розкрита!
показать весь комментарий
30.04.2024 18:24 Ответить
Картинка незрозуміла Але цікава! Так що ж нам показують?
показать весь комментарий
30.04.2024 20:25 Ответить
 
 