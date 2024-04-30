Спецназназовцы ССО поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении. ВИДЕО
Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий на Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук", который находился на пусковой позиции. По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами. На эвакуацию выведенного из строя ЗРК прибыл еще один "Бук", по которому наши операторы нанесли повторный удар. Таким образом были поражены два зенитно-ракетных комплекса россиян.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
Ранее мы сообщали о том, что украинские военные уничтожили на Запорожском направлении зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Бук". Российский ЗРК "Бук" попал под точный удар HIMARS.
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+7 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий30.04.2024 17:12
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здадімзаїбошим тим краще.
Цілі вражено на території РП.