Спецпризначенці ССО уразили два російські ЗРК "Бук" на Сумському напрямку. ВIДЕО

Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції. По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами. На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "Бук", по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак було уражено два зенітно-ракетні комплекси росіян.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Раніше ми повідомляли про те, що українські військові знищили на Запорізькому напрямку зенітно-ракетний комплекс окупантів "Бук". Російський ЗРК "Бук" потрапив під точний удар HIMARS.

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