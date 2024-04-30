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Спецпризначенці ССО уразили два російські ЗРК "Бук" на Сумському напрямку. ВIДЕО

Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції. По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами. На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "Бук", по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак було уражено два зенітно-ракетні комплекси росіян.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Раніше ми повідомляли про те, що українські військові знищили на Запорізькому напрямку зенітно-ракетний комплекс окупантів "Бук". Російський ЗРК "Бук" потрапив під точний удар HIMARS.

Також дивіться: Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта прямим влучанням у голову. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) ССО (519) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+7
Чєм больше здадім заїбошим тим краще.
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30.04.2024 17:12
+6
може й на території кацапії. Навіщо тобі все знать?
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30.04.2024 17:21
+5
На Сумському напрямку це де??????? У нас вже сумський напрямок зявився?? Ахренеть .
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30.04.2024 17:15
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Чєм больше здадім заїбошим тим краще.
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30.04.2024 17:12 Відповісти
На Сумському напрямку це де??????? У нас вже сумський напрямок зявився?? Ахренеть .
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30.04.2024 17:15 Відповісти
то такие вумные редактора, у них и ракеты будут сбиваться на буковельском напрямку)
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30.04.2024 17:20 Відповісти
А Ви не знали? ССО працює на всіх напрямках..... і на невидимих теж....
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30.04.2024 17:21 Відповісти
може й на території кацапії. Навіщо тобі все знать?
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30.04.2024 17:21 Відповісти
Звідти кабомети літають, а ця хрєнь їх прикриває...
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30.04.2024 17:36 Відповісти
Чуваче, ти не в курсі, що Сумська область має кордон = лінію фронту з **********?
Цілі вражено на території РП.
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30.04.2024 18:08 Відповісти
Хаймарсы скучают в сторонке)
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30.04.2024 17:16 Відповісти
Хаймарсом было бы лучше, но по Курской области низя.
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30.04.2024 17:31 Відповісти
Вдячні Вам!
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30.04.2024 17:19 Відповісти
Тема "Сумського напрямку" не розкрита!
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30.04.2024 18:24 Відповісти
Картинка незрозуміла Але цікава! Так що ж нам показують?
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30.04.2024 20:25 Відповісти
 
 