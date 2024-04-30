Спецпризначенці ССО уразили два російські ЗРК "Бук" на Сумському напрямку. ВIДЕО
Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції. По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами. На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "Бук", по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак було уражено два зенітно-ракетні комплекси росіян.
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
Раніше ми повідомляли про те, що українські військові знищили на Запорізькому напрямку зенітно-ракетний комплекс окупантів "Бук". Російський ЗРК "Бук" потрапив під точний удар HIMARS.
Топ коментарі
+7 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар30.04.2024 17:12
+6 A San
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+5 а ес #372967
показати весь коментар30.04.2024 17:15
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здадімзаїбошим тим краще.
Цілі вражено на території РП.